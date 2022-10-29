〈貴金屬盤後〉通膨壓力仍大 金價回吐早前漲幅 周線收黑

市場對聯準會 (Fed) 放慢升息步伐的預期，近來激勵金價攀高，但交易員仍不確定最鷹派的時期是否已過，加上數據顯示美國潛在通膨壓力仍大，黃金期貨周五 (28 日) 連續兩個交易日走低，回吐本周稍早漲幅，周線收黑。

12 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 20.80 美元或近 1.3%，收在每盎司 1644.60 美元。周線下跌 0.7%。

12 月交割的白銀期貨價格收盤下跌 35 美分或 1.8%，收在每盎司 19.147 美元，周線收高 0.4%。

經濟數據顯示，美國 9 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數月增 0.5%，年增 5.1%，雖然大致符合預期，但潛在通膨壓力仍高，鞏固了 Fed 在下周升息 3 碼的預期。

數據公布後，美元和美債殖利率同步攀升。市場普遍預期，Fed 將在下周會議升息 3 碼，交易員多半預估 12 月將升息 2 碼。

德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師於報告指出：「因美國 9 月通膨率仍居高不下，人們普遍預期央行將再次升息 3 碼，然而，若官員們暗示未來不會那麼激進升息，則金價有望受到推動。」

對於 Fed 在 11 月會議後可能轉為小幅升息的預期，本周稍早為黃金和白銀價格帶來支撐，但交易員現在無法確定最鷹派的時期是否真的已經結束，貴金屬的命運在很大程度上取決於央行的看法與行動。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 表示：「歐洲央行 (ECB) 日前已將基準利率調高一倍，這提醒了投資人，就算利率曲線軌跡已趨緩，未來數月仍將繼續攀升。」

他認為，就算全球央行提前放緩升息步伐的前景，能讓黃金稍微鬆一口氣，但目前依然處在利率上升的環境，因此，金價不太可能繼續大幅走高，更有可能在目前的每盎司 1650 美元附近盤整。

Sevens Report Research 分析師則說，當實際達到鷹派高峰 (peak hawkishness) 時，實質利率應會隨著央行放寬政策立場而回落，從而為黃金提供良好的買進機會。

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