〈貴金屬盤後〉市場重估Fed升息展望 黃金連二漲並攀至近2周高點

黃金期貨周三 (26 日) 連兩日上漲，收在接近兩周以來的高點，因投資人持續評估美國利率展望，期待潛在的經濟衰退可能促使聯準會 (Fed)12 月以後放緩升息腳步，美元、美債殖利率持續回落，暫時掃除貴金屬的陰霾。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 11.20 美元或 0.7%，報每盎司 1669.20 美元，是 10 月 13 日以來最高。

High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說：「過去幾天，我們看到美債殖利率下滑、美元回軟，因此買盤重返黃金市場。」

美元對主要貨幣貶值，ICE 美元指數 (DXY) 挫跌 1.1% 至 109.755，跌破 110 且創逾一個月低點。美元貶值，代表海外投資人能以較低成本買進美元計價的黃金。

10 年期美債殖利率下降 8.3 個基點至 4.0204%，觸及一周最低。較低的殖利率，代表持有黃金的機會成本下降。

美國周二公布，10 愈消費者信心和 8 月房價都大幅下滑，而且 Fed 激進升息已經讓就業市場開始冷卻。

Meger 說：「我們可能看到經濟降溫，同時，通膨雖然未如 Fed 希望的大幅下降，但 Fed 已經無法、或不願意進一步升息。這對黃金將是很有利的環境。」

Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 說：「一些近期的技術指標顯示，DXY 已經形成頂部，美股則跌到底部，這可能代表通膨已經觸頂，Fed 離激進升息的終點線愈來愈近。這些跡象也可能代表美國和 / 或全球經濟有望躲過嚴峻的衰退。」

Gold Stock Trades 編輯 Jeb Handwerger 認為，金價的修正走勢可能就快走到尾聲，因為世界各國升息腳步逐漸趕上 Fed，Fed 為了避免美國陷入難以償債 (公共債務目前超過 30 兆美元)，以及避免全球經濟蕭條，可能被迫暫停升息、甚至轉鴿。

市場焦點轉向周四將公布的美國國內生產毛額 (GDP)，以及周五的核心通膨數據。

OANDA 資深分析師 Edward Moya 預測，如果 Fed 12 月轉為僅升息 2 碼 (50 個基點)，金價可能突破 1700 美元。

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