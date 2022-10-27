經濟衰退擔憂下 歐洲央行再升息3碼抗通膨

歐洲央行（ECB）周四（27 日）公布最新貨幣政策決議，將三大利率提高 75 個基點，符合市場預期，為該央行第二次大幅升息，其中三大利率中的存款利率（DF）從 0.75% 升至 1.5%，改寫 2009 年以來新高。儘管歐元區經濟衰退的可能性正在上升，但歐洲央行預估仍進一步升息對抗通膨。

歐洲央行此次宣布升息 3 碼後，歐洲央行邊際貸款利率（MLF）從 1.50% 提高到 2.25%，主要再融資（MRO）利率從 1.25% 提高到 2.00%，存款利率從 0.75% 升至 1.5%，為 2009 年以來新高。此外，歐元兌美元匯率跌幅應聲擴大，一度又跌破平價。

拉加德：央行尚未完成貨幣政策正常化

歐洲央行在聲明中表示，隨著連續三次利率上調，管委會在取消寬鬆貨幣政策方面取得實質性進展。不過該行強調在能源、食品、疫情與供應鏈影響下物價壓力持續擴大，上月歐元區通膨率已達到 9.9%，因此希望進一步提高利率，確保通膨及時回落到 2% 的中期目標水準。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）在記者會上表示，央行尚未完成貨幣政策正常化，未來升息規模將取決於數據並在竹次會議上決定，最終利率可能高過中性水準。

重新調整 TLTRO III、購債計畫將繼續

此外，歐洲央行宣布將改變定向長期再回購操作（TLTRO III）的條款與條件，並給銀行提供額外的自願還款日期，具體調整將從 11 月 23 日開始。

歐洲央行表示，在新冠疫情嚴重時期，TLTRO 在應對價格穩定的下行風險方面發揮關鍵作用，但有鑑於目前通膨迅速攀升，需要對工具進行重新校準，確保其與更廣泛的貨幣政策正常化過程保持一致，並加強升息對銀行貸款條件的傳導。

歐洲央行還在聲明中表示，「資產購買計畫（APP）」以及「疫情緊急購買計畫（PEPP）」所買進的資產，到期後回收的本金仍將全數投入市場，以確保流動性維持寬鬆，應對與疫情相關的貨幣政策傳導機制風險。

歐洲央行也提到，傳導保護工具（TPI）可用來應對所有歐元區國家貨幣政策傳導構成嚴重威脅的無根據且無序的市場波動，讓央行能夠更有效率履行其政策，未來將設法透過適當的貨幣政策立場來避免干預。

至於縮減資產負債表方面，拉加德表示此次並未特別在會議上討論縮表措施，將在 12 月決定縮表關鍵原則。此與市場分析一致，即歐洲央行要等到利率回歸至「中性」才會開始縮表。

第四季可能放緩升息

市場分析認為，這次利率決議表明，歐洲央行繼續回應外界對其落後通膨形勢的批評，另一方面也是回應替歐元設置底部的呼聲，努力控制歐元疲弱帶來的額外進口通膨，尤其是能源價格。有鑑於第四季歐元區經濟極有可能陷入衰退，預料歐洲央行將從該時間點開始放緩升息速度。

歐洲央行決定提高定向長期再回購操作貸款價格，表明歐洲央行傾向更快開始縮減部分資產負債表，尤其是在支付銀行準備金利息成本上升的情況下，這次的利率政策調整可能會鼓勵銀行提前償還貸款，藉此縮減歐洲央行的資產負債表。

歐洲央行維持購債計畫中到期債券再投資的指導意見打破市場預期，即歐洲央行將作出小幅調整，暗示明年將逐步縮減資產購買計畫規模。