〈貴金屬盤後〉美經濟數據疲軟導致美元拉回 黃金、白銀雙雙上漲

〈貴金屬盤後〉美國數據疲軟令美元拉回 黃金、白銀雙雙上漲 (圖:AFP)
〈貴金屬盤後〉美國數據疲軟令美元拉回 黃金、白銀雙雙上漲 (圖:AFP)

黃金白銀期貨周二 (25 日) 終場連袂收高，反映美國公布的經濟數據疲軟，燃起投資人對聯準會 (Fed) 可能放緩升息的希望，導致美元回落，暫時掃去貴金屬的烏雲，展現耀眼光芒。

  • 12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 3.90 美元或 0.2%，報每盎司 1658 美元。

RJO 期貨資深市場策略師 Bob Haberkorn 說：「我們看到美元疲軟，一些貨幣兌美元升值，這也助長金價。」

美國 10 月綜合採購經理人指數 (PMI) 顯示，商業活動連續四個月萎縮，此外，商業聯合會統計的資料顯示，10 月消費者信心跌至 102.5，是三個月來首次下跌。

最新數據燃起投資人對 Fed 可能減緩升息步調的期待，因為對不孳息的黃金來說，升息會提高持有黃金的機會成本。

追蹤美元對六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周二下跌 0.9% 至 110.976。美元貶值，代表海外消費者可以用較低的價格買進美元計價的黃金

美債殖利率下滑，也助長金價動能，因為持有金價的機會成本得以降低。10 年期美債殖利率周二下降 13 個基點至 4.099%。

但 FXTM 市場分析經理人 Lukman Otunuga 說，投資人對黃金的胃口依然很脆弱。從技術面來看，金價若持續低於每盎司 1655 美元，可能會向下測試 1615 甚至 1600 美元，但如果突破每盎司 1655 美元，就有機會潮 1670 甚至 1680 美元挺進。

Comex 金屬商品交易 
  • 12 月交割的白銀期貨上漲 16 美分或約 0.8%，報每盎司 19.349 美元。
  • 12 月交割的銅期貨下跌 3 美分或 1%，報每磅 3.397 美元。
  • 1 月交割的白金期貨下跌 6.90 美元或 0.7%，收每盎司 919.70 美元。
  • 12 月交割的鈀金期貨下跌 49 美元或 2.5%，收每盎司 1918.80 美元。

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