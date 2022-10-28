〈貴金屬盤後〉美國Q3 GDP強勁 沖淡Fed放緩升息預期 金價震盪走低

美國第 3 季經濟成長意外強勁，讓投資人對了聯準會 (Fed) 是否會在 12 月以後放緩升息腳步而糾結，加上美元回升，使黃金期貨周四 (27 日) 震盪走低，連兩日漲勢中止。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 3.60 美元或 0.2%，報每盎司 1665.60 美元，盤中低至 1658.50 美元，前日則曾漲至近兩周。

美元周四強力反彈，ICE 美元指數 (DXY) 上漲約 0.7%，但本周迄今仍有 1.4% 跌幅。但 10 年期美債殖利率下滑 7 個基點，至 3.9505%。

美元升值不利於美元計價的大宗商品行情，如黃金，因這代表海外投資人需以較高成本買進。另一方面，美債殖利率下降，則能降低持有黃金的機會成本。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 說，美國周四公布第 3 季國內生產毛額 (GDP) 季增年率 2.6%，優於市場預期的 2.4%，強化 Fed 持續升息的決心，導致金價下跌，但是金價收盤時仍奮力從盤中低點回升，收復部分失土。

Fed 為了壓制通膨持續大幅升息，但黃金在低利率環境下較能吸引買家。

Lundin 指出，或許投資人注意到美國 Q3 GDP 報告裡一項預測數據：年化的聯邦利息攀升至 7365 億美元，創歷史新高。Lundin 認為，聯邦利息很快就會增加到 1 兆美元。

Lundin 表示，他相信聯邦債務的償債成本增加，將是 Fed 升息路上的絆腳石。

他說：「考量到聯邦債務的水準 (以及繼續攀升的可能性)，美國可能無法承受現行或更高的利率水準。今天的債務負擔，基本上排除了實質利率轉正的機會。在債務負擔沉重的情況下，負利率成為必要之惡，而這對貴金屬等實體資產是極大利多。」

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