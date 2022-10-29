〈紐約匯市〉日銀偏鴿打壓日元 DXY周線貶逾1% 連兩周收黑

在日本央行 (BOJ, 日銀) 宣布繼續維持寬鬆政策不變後，日元兌美元周五 (28 日) 重返跌勢，盤中一度挫逾 1%，尾盤稍微收斂。美元指數小幅走高，本周仍跌逾 1%，連續兩周收黑，市場緊接著關注下周的聯準會 (Fed) 利率決議。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.07%，至 110.66，周線跌 1.2%，為連續兩周收黑。

Monex 美國交易主管 Juan Perez 表示：「本周的經濟數據給了 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 許多認可，他始終堅信美國經濟足夠強勁，能夠承受升息，這將推高對經濟的信心，但央行仍須藉由高利率來對抗通膨，這只會讓美元變得更強。」

數據顯示，Fed 偏好的通膨指標，即個人消費支出 (PCE) 物價指數，9 月增幅超出市場預估，顯示潛在通膨壓力依舊存在，鞏固了 Fed 在下周升息 3 碼的預期。

儘管如此，美元本周表現依然承壓。市場預期 Fed 下周將連續四度升息 3 碼，且已開始消化央行放慢升息步伐的可能性。

道明證券 (TD Securities) 經濟學家 Admir Kolaj 表示：「關鍵在於，如果 Fed 不轉向更具前瞻性的立場，將導致更具限制性的貨幣政策。」

對 Fed 政策何時轉向的臆測削弱美元走勢，但在日本央行總裁黑田東彥表示距離升息還很遙遠，且未來幾年通膨可能都會低於 2% 目標後，美元兌日元仍走強。

截稿前，美元兌日元漲 0.82% 至 147.46 日元，終止連續三日跌勢，周線收紅。

日本央行周五宣布繼續維持超寬鬆政策不變，一度帶動日元重貶逾 1%，黑田東彥還反駁市場上對於殖利率上限是最近拖累日元貶值的說法，強化了央行不會利用升息來支撐日元的觀點。

SPI Asset Management 執行合夥人 Stephen Innes 說：「日本央行依然是立場最寬鬆的七大工業國 (G7) 央行，這使美元兌日元匯率在很大程度上受到美元趨勢限制，且這又反過來反映美國公債走勢。」

英鎊兌美元上漲 0.4% 至 1.1612 美元，周線大漲 2.7%。英國新任首相蘇納克 (Rishi Sunak) 本周正式獲得任命，激勵英鎊走強。

歐洲央行 (ECB) 本周一如預期升息 3 碼，但對利率前景態度偏鴿，繼前一日重貶逾 1%、再度失守平價水準後，歐元兌美元周五幾乎持平在 0.9964 美元，本周漲約 1%。

市場認為，歐元多少有受德國經濟數據支撐。德國周五公布第 3 季國內生產毛額 (GDP) 意外成長，得以暫時避免衰退威脅，但在能源供應危機之下，通膨依舊居高不下。

澳幣兌美元連兩日走低，下跌 0.66% 至 0.6409 美元，本周漲約 0.5%；紐元兌美元小跌 0.22% 至 0.5813 美元，本周漲近 1%。

美元兌瑞士法郎漲 0.5%，報 0.9960 瑞郎。

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