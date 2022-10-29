巴克萊列多項原因 估墨西哥披索2023年前景璀璨

巴克萊分析師周五 (28 日) 表示，墨西哥披索兌美元匯率可能在 2023 年底收在 19.00 披索兌 1 美元，理由是公共帳戶資金充足，墨西哥央行政策得宜，以及近岸外包帶來的好處。

如果預測準確，披索兌美元匯率將自當前水準下降 4.15%。

巴克萊拉丁美洲首席經濟學家 Gabriel Casillas 表示：「財政緊縮、墨西哥對近岸業務的吸引力、俄羅斯被剔除選擇導致投資領域不斷縮小，以及中國政局令人擔憂，這些都讓墨西哥看起來像甜美的糖果。」

穆迪分析師先前預測 2022 年末和 2023 年、甚至進入 2024 年期間，披索將貶值 20%。巴克萊的預測無疑為該新興市場貨幣描繪了一個更加樂觀的情景。

針對穆迪的預測，巴克萊分析師 Erick Martinez 明顯表示不認同。他認為如果 2023 年初經濟問題加劇，墨西哥披索可能會出現波動，但隨著各國央行放鬆貨幣政策，墨西哥比索將重新回到有吸引力的水準。

他說：「美元被高估正因為美國聯準會 (Fed) 的貨幣政策非常嚴苛，隨著 Fed 放鬆 (緊縮力道)，美元將恢復其公允價值。我認為在美國面臨危機的背景下，美元不會變更強。」

巴克萊還預測，墨西哥 2023 年經濟成長率將自今年原估的 2.5% 縮減為 0.9%，因為 2023 年頭兩季可能出現全球經濟衰退。巴克萊估計，墨西哥 2023 年第一季經濟將零成長，第二季則負成長 0.1%。