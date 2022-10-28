黑田東彥稱短期內不會升息或退出寬鬆 日元下跌

日本央行周五 (28 日) 上午一如預期，維持負利率、10 年期債券殖利率上限及資產購買不變，不過總裁黑田東彥在會後記者會表達，不要指望短期內升息或退出刺激政策後，日元走軟。

日元兌美元匯率下跌 0.5%，至略低於 147 的水準，日元在上周觸及 32 年低點之後，疑似引來官方干預，並從低點回彈約 4%。

黑田會後表示，近期日元單邊大幅下跌加劇了日本企業的不確定性，對經濟不利，匯率變動對經濟和金融基本面極為重要。

他強調，日元疲軟推高了大宗商品的進口成本，從而助漲了消費者通膨。但這樣的價格上漲並不是央行所追尋的通膨，因為它們不伴隨薪資增長。

黑田指出，沒有 3% 的基本薪資增長，2% 的通貨膨脹是無法實現的。在達到這一目標之前，將維持寬鬆政策。

他表示，央行不打算在短期內提高利率或退出寬鬆政策。但如果實現 2% 的通膨率，委員會當然會開始討論退出政策。當這種情況發生時，向市場傳達日本央行的意圖非常重要，但目前還未看到通膨可以穩定並持續達到央行目標。

黑田解釋，央行並不認為殖利率曲線控制 (YCC) 是日元下跌的原因。YCC 是追求貨幣寬鬆的一種方式，對貨幣走勢的影響與量化寬鬆不同。從歷史上看，利差與匯率無關。

展望未來，日本央行預計，核心 CPI 年底前將進一步上漲，將在明年下半年減弱。從下一財年開始，CPI 將低於 2%。