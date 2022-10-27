〈財報〉瑞信第3季巨額虧損 股價暴跌 宣布策略轉型計畫

瑞信 (CS-US) 股價周四 (27 日) 暴跌，這家瑞士銀行稍早公布的上季虧損明顯大於分析師預期，並宣布進行大規模策略改革。

這家陷入困境的銀行第 3 季淨虧損 40.34 億瑞士法郎，約合 40.9 億美元，遠大於分析師預期的虧損 5.6793 億瑞士法郎，也遠低於去年同期的獲利 4.34 億瑞士法郎。

該行指出，損失反映「因全面策略審查而重新評估遞延稅項資產」有關的 36.55 億瑞士法郎減記。

在投資人的壓力下，該銀行對其業務進行重大改革，以解決其投資銀行業績不佳的問題。在大量訴訟成本影響收益之後。新任 CEO 柯爾納 (Ulrich Koerner) 表示，這代表著「向新瑞士信貸轉型」的開始。

在其備受預期的策略轉變中，該銀行誓言要「徹底重組」其投資銀行，以大幅降低其風險加權資產的部位，以確定銀行的資本要求。它還計畫到 2025 年將其成本基礎削減 15%，即 25 億瑞士法郎。

該銀行預計到 2024 年底將產生 29 億瑞士法郎的重組費用。

在轉型計畫中，瑞士信貸將其投資銀行分拆為名為 CS First Boston 的獨立業務，通過發行新股和配股籌集 40 億瑞士法郎資本，並創建一個資本釋放部門以結束較低的回報，非戰略性業務。

該行透露，在擬定的 40 億瑞士法郎融資中，15 億瑞士法郎將來自沙烏地阿拉伯國家銀行，代價是高達 9.9% 的股權。

目標是在重組過程中將風險加權資產和槓桿部位分別降低 40%，同時該行還計畫到 2025 年將「近 80% 的資本分配給財富管理、瑞士銀行、資產管理和市場”」。

柯爾納指出，該行將「更加穩定、持續獲利、運作更加簡化，對我們來說，最重要的事情之一是如何得出這個解決方案？其實這是從客戶需求開始的，我們針對客戶需求設計一切，最終得到今天提出的建議。」

在前任 CEO 戈特斯坦 (Thomas Gottstein) 辭職後，柯爾納於 7 月掌舵，該行第 2 季淨虧損 15.93 億瑞士法郎，遠低於分析師的普遍預期。他說，最新的戰略改革代表了「非常果斷的行動計畫」。

他指出，「第一，投資銀行徹底重組；第二，顯著降低成本；第三，進一步加強資本基礎。我認為，我們擁有所有必要的成分去做想做的事。」

過去一年，瑞士信貸一直受到投資銀行業務收入低迷、撤出俄羅斯業務的損失以及與一系列違反法規和風險管理失敗相關的訴訟成本的困擾，其中最引人注目的是 Archegos 對沖基金醜聞。

瑞信第 3 季財報的重點如下：

●集團營收 38.04 億瑞士法郎，低於去年同期的 54.37 億瑞士法郎

●衡量銀行償付能力的一級資本適足率 12.6%，去年同期為 14.4%，上季為 13.5%。

●有形股本回報率為 -38.3%，低於第 2 季的 -15% 和 2021 年第 3 季的 4.5%。