傳瑞士信貸出現資本危機 股價大跌逾10%

瑞士信貸股價在周一 (3 日) 歐洲早盤下跌近 10%。之前英國《金融時報》報導，由於對該行財務狀況的擔憂日益加劇，其高管正與其主要投資人進行談判進行安撫。

一位參與談判的高管告訴《金融時報》，該行團隊周末時積極與其頂級客戶和交易對手接觸，並補充說收到這些頂級投資人的「支持訊息」。

該行周一發表聲明表示，將在 10 月 27 日發布第 3 季業績時提供其戰略審查的最新訊息，「在此之前就任何潛在結果發表評論還為時過早。」

該行的信用違約掉期 (CDS) 利差周五 (30 日) 大幅上升，這項商品為投資人提供針對違約等金融風險的保護。主要反映這家瑞士銀行正在尋求籌集資金的報導，報導引述了其 CEO 柯爾納 (Ulrich Koerner) 的一份備忘錄。

年初至今，該股下跌約 60%。

柯爾納在員工備忘錄中指出，「我相信你不會將我們的日常股價表現與銀行強大的資本基礎和流動性狀況相混淆。」

英國《金融時報》報導，這位高管否認有關這家瑞士銀行已正式與其投資人就可能籌集更多資金進行接觸的報導，並堅稱瑞士信貸「正試圖避免這種舉動，因為其股價處於創紀錄的低位，而且由於評級調降而導致借貸成本上升」。

該行告訴《路透》，它正在進行戰略審查，包括潛在的資產剝離和資產出售。

《路透》引述知情人士的話報導，瑞士信貸也一直在與投資人就各種情況進行談判以籌集資金，其中包括該銀行可能「有很高的機率」退出美國市場。

Nikko Asset Management 首席全球策略師維爾 (John Vail) 周一表示，瑞士信貸的最新消息預示著未來將進入「艱難時期」，但可能會導致聯準會 (Fed) 的方向發生變化。

也說，「這段時期結束時的一線希望是，隨著通膨下降和金融狀況急劇惡化，各國央行可能會在一段時間內開始放鬆。」「我不認為這是世界末日。」

花旗分析師在一份有關「一家大型歐洲銀行」可能對美國銀業產生「傳染性影響」的報告中指出，「我們恐怕會看到一些系統性的東西。」報告並未點名瑞士信貸。

報告指出，「我們理解這些擔憂的本質，但目前的情況與 2007 年相比截然不同，因為資產負債表在資本和流動性方面存在根本不同。」「我們認為美國銀行股目前非常有吸引力。」