瑞士信貸宣布以現金回購約30億美元債務 展現財務實力

陷入困境的瑞士信貸銀行周五 (7 日) 宣布，以現金回購價值約 30 億瑞士法郎 (約 30 億美元) 的債務，展現其財務實力，以應對股價暴跌和對債務的押注增加。

這家瑞士銀行還證實，它正在出售其位於蘇黎世金融區的著名薩沃伊酒店，這引發了一些猜測，即它正努力爭搶流動性。

在周五關於回購債務證券的聲明中，瑞信表示，回購的債券包括價值不超過 10 億歐元 (9.79 億美元) 的歐元和英鎊債務證券，以及不超過 20 億美元的美元債務證券。

瑞信說：「這些交易符合我們管理整體負債構成和優化利息支出的積極方法，並使我們能夠利用市場條件，以有吸引力的價格回購債務。」

在一系列醜聞和風險管理失敗之後，這家陷入困境的銀行，正在新任執行長的領導下力圖重新出發，並將在 10 月 27 日公布季度財報的同時，宣布其重大戰略評估。

這些醜聞中，代價最高的是銀行對避險基金 Archegos 的 50 億美元曝險，Archegos 於 2021 年 3 月倒閉。此後，瑞士信貸對其管理團隊進行了全面改革，暫停了股票回購並削減了股息，以期支撐其未來。

瑞信周四股價收於 4.22 瑞士法郎，今年以來，其股價下跌已經超過 50%。