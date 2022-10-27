〈財報〉顧客未因漲價而卻步 麥當勞上季獲利超越預期

麥當勞 (MCD-US) 周四 (27 日) 表示，其美國餐廳的客流量正在上升，有助這家速食巨頭上季營收和獲利超越分析師的預期。

該公司的表現與其他同業相反；這些速食連鎖店報告，在提高菜單價格後，客流量減少了。許多分店，包括麥當勞直營店及其加盟商，已經採取漲價方式以減輕食品和勞動成本的上漲，但厭倦通貨膨脹的顧客一直在減少外食以節省開支。

該公司股價在周四盤前交易上漲約 2%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司財報內容與華爾街的預期相比如下：

●每股獲利 2.68 美元，高於預期的 2.58 美元

●營收 58.7 億美元，高於預期的 56.9 億美元

該公司第 3 季淨利為 19.8 億美元，合每股 2.68 美元，低於去年同期的 21.5 億美元或每股 2.86 美元。

淨銷售額下降 5% 至 58.7 億美元。剔除外匯影響，麥當勞本季營收成長 2%。

以全球業務計算，該公司同店銷售額成長 9.5%，超過 StreetAccount 預計的 5.8% 的增幅。麥當勞旗下 3 個部門都超過了華爾街對同店銷售成長的預期。

在麥當勞本土市場，同店銷售額成長 6.1%。該公司將調升價格和客流量增加歸功於行銷促銷活動。

麥當勞的漲價嚇跑了一些低收入客戶，但這些客戶們不常光顧，或者由於通貨膨脹給他們的預算帶來壓力，因此他們將購買價格轉向更便宜的菜單項目。但麥當勞也吸引更多高收入客戶，他們選擇速食而不是在全方位服務的餐廳用餐。

美國以外的麥當勞同店銷售額成長更為強勁。在該公司擁有直營店的市場，本季同店銷售額成長 8.5%。該部門包括德國、法國和澳大利亞。

在加盟商經營麥當勞餐廳的國家，同店銷售額成長了 16.7%，這得益於巴西和日本的強勁成長。然而，由於地區封鎖阻礙了其復甦，中國的同店銷售額繼續下降。