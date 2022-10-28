傳福斯汽車終止Argo AI投資後 擬與Mobileye合作自駕技術

路透周四（27 日）援引兩名知情人士消息報導，德國汽車業巨擘福斯（Volkswagen）昨決定不再投資自駕技術新創公司 Argo AI 後，轉而計劃擴大與英特爾旗下的 Mobileye 合作。

據悉，英特爾旗下自動駕駛技術公司 Mobileye 已與福斯汽車的軟體部門 Cariad 展開合作，福斯對此拒絕置評。

展自動駕駛系統的新創公司 Argo AI 昨宣布倒閉，福斯及美國汽車大廠福特（Ford）紛紛宣布終止投資計畫，數十億美元資金打水漂。

福斯汽車和福特 (F-US) 在終止投資 Argo AI 之前，兩家公司在自駕技術系統的開發已共同努力 3 年，投資超過 30 億美元，這凸顯汽車製造商在該領域面臨的成本壓力。

福特列入對 Argo AI 投資的 27 億美元非現金稅前減值，導致第 3 季淨損 8.27 億美元，另外熟悉福斯汽車的知情人士表示，該公司可能不得不提列逾 10 億歐元（10 億美元的損失）。

Mobileye 昨日在紐交所上市，目前估值超過 200 億美元。該公司執行長 Dan Galves 日前表示，基於與汽車製造商的合作取得進展，到 2030 年自加輔助駕駛系統安裝規模將達到 2.7 輛汽車。

截稿前，Mobileye(MBLY-US) 盤中股價下跌 2.93%，每股暫報 28.12 美元。