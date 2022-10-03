市場關注！瑞士信貸信用違約互換指數，近08年雷曼兄弟倒閉前水準

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點)：

■道瓊指數：上漲 38 點，漲幅 0.13% 至 28839。

■那斯達克 100 指數：下跌 53，跌幅 -0.48% 至 10982.50。

■標普 500 指數：下跌 3.25，跌幅 -0.09% 至 3598.25。

【重要數據】今晚 10 點美國公布 ISM 製造業 PMI，市場預期將自 52.8 些微上升至 52.9。

二、美股盤前關注重點

1. 英國政府將取消富人減稅計畫：英國新任政府上任後公布的一系列的減稅計劃讓市場擔憂英國政府將大量舉債，加劇通膨壓力，導致英鎊跌至歷史低點、英國國債慘遭拋售，金融市場大震盪。今日英國財政部長 Kwasi Kwarteng 證實將取消最高收入者減稅計畫，這項方案原先將取消最高所得稅稅率 45%，嘉惠年收入超過 15 萬英鎊富人。

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2. 瑞士信貸 (CS.US) 要破產了嗎：近一年以來瑞士信貸一直飽受一系列醜聞困擾，包含 Archegos 爆倉、Greensill 破產、洩密事件等等，導致其股價自去年 2 月的 14.9 美元一路跌至近期的 3.92 美元。近日再傳即將破產。據彭博社的數據顯示，瑞士信貸的信用違約互換指數週五已攀升至 250 個基點，接近 08 年雷曼兄弟倒閉前的水準，引發市場關注。稍早瑞士信貸在瑞士交易所股價下跌 6.6%。(推薦閱讀：盤勢震盪卻是逢低加碼好時機？進階的金字塔加碼法報你知)

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