小摩：通膨未獲控制 美債還有進一步下跌空間

摩根大通資產管理公司認為，基於聯準會毫無保留地將抗擊通膨作為首要任務，數十年來最嚴重的美國公債跌勢，仍有下滑空間。

小摩固定收益首席投資官 Iain Stealey 表示，儘管今年債券市場殖利率飆升，但它們尚未達到峰值，尚未完全反映出經濟低迷的風險。他認為，4.5% 殖利率的 10 年期美國公債，是買入的「良好」入門門檻。

Stealey 指出，「當人們更加確信經濟衰退可能發生時，你會希望持有美國公債。當聯準會最終暫停升息時，那可能就是你想大舉買入的時候。」

美國公債指數今年下跌近 15%，這將是自 1970 年代以來最嚴重的年度虧損，因為聯準會提高了借貸成本以對抗極高的通貨膨脹。隨著投資者拋售對通膨敏感的債券，10 年期公債殖利率飆升至 4.34% 的高點，周三 (26 日) 已滑落至 4.04% 附近。

儘管大幅拋售使 Jupiter Asset Management 和 Pacific Investment Management Co. 等公司大膽看漲債券，但 Stealey 認為，還需要更多通膨數據提供明確證據，才值得大舉押注。

他指出，要有足夠理由相信通膨已受控制，需要至少連續兩到三個月的穩定數據。如果在此之前，聯準會一路將最終利率提升至 5.5% 或 6%，10 年期公債殖利率就會達到 5%。

Stealey 認為，對於固定收益投資者來說，明年的前景會好得多。因為一開始的殖利率將相當誘人，並隨著暫停升息，讓債券表現得非常好。