〈財報〉科磊獲利、財測雙優 受美禁令影響 初估明年營收損失達9億美元

半導體設備商科磊 (KLA) 周三 (26 日) 公布的財報、財測雙雙優於預期，但警告，美國對中國的新一輪出口管制，明年可能對公司造成最高 9 億美元的營收損失。

受財報與財測雙利好激勵，科磊周三盤後一度漲約 5%，截稿前漲幅收斂，上漲 2.15% 至每股 312.98 美元。該股周三收漲 0.5%，今年迄今跌約 29%。

FY 2023 Q2 財測 v.s. FactSet 共識預期

營收：26.5-29.5 億美元 v.s. 25.6 億美元

(Non-GAAP) 毛利率：61.5-63.5%

(Non-GAAP) 每股淨利 (EPS)：6.30-7.70 美元 v.s. 6.11 美元

Q1(截至 9/30) 財報關鍵數據 v.s. 預期

營收：27.2 億美元 (年增 31%) v.s. 26 億美元

(Non-GAAP) 淨利：10.1 億美元 (年增 41%)

(Non-GAAP)EPS：7.06 美元 (年增 52%) v.s. 6.22 美元

科磊上季營收 27.24 億美元，年增 30.7%，當中又以中國市場貢獻最大，營收占比達 31%。

隨著美國收緊出口管制，禁止美企在缺乏授權的情況下向中國出口先進晶片設備，科磊對其中國業務前景抱持悲觀態度。

科磊於股東信指出：「雖然我們的中國業務大部分集中在傳統節點投資，並非出口管制的重點，但我們的系統和服務收入仍會受到不良影響，因為我們沒辦法向部分客戶提供系統和支援，滿足特定終端應用需求。」

科磊表示，公司仍在評估美國出口禁令的影響，預估對中國的新規範將對本季營收造成約 1 億美元的直接影響，且可能持續到明年，2023 年全年營收損失初估 6-9 億美元。