〈財報〉ASML第三季營收超預期 初估美管制令影響有限

台積電 (2330-TW) 設備供應商艾司摩爾（ASML）周三（19 日）公布的 2022 會計年度第三季財報表現優於市場預期，新訂單也創下新高。此外，該公司預估美國對中國設下的晶片設備和技術管制措施對明年出貨影響有限。

艾司摩爾執行長 Peter Wennink 在聲明中表示：「根據最初評估，新的管制令並未修改原本對微影設備自荷蘭出貨的規定，預料對公司明年出貨的直接影響有限」。

Wennink 也提到，客戶關心的是擴大長期產能的計畫，而不是當前經濟放緩、智慧型手機、個人電腦或儲存晶片等終端市場的疲軟。他指出，市場需求依然強勁，而這是在第三季寫下創紀錄的 89 億歐元訂單量原因。

艾司摩爾財務長 Roger Dassen 也對晶片禁令發表看法，他認為美國的限制可能會對自家設備需求產生間接影響，但市況方面仍是供應低於需求。

他進一步解釋：「在某種程度上、某個時間點，我們將無法再向中國客戶提供某些工具，但中國以外的市場需求仍然旺盛，在當前環境下能從其他客戶方面得到補償。」

根據艾司摩爾財報，第三季營收報 58 億歐元、淨利 17 億歐元（16.7 億美元），兩者皆優於市場預估的 53.2 億與 13.7 億歐元，此外毛利率也高達 51.8%，高於市場預期的 49.5%。

展望未來，艾司摩爾預估第四季營收介在 61 億至 66 億歐元，高於市場平均預估的 61.3 億歐元，而第四季毛利率估 49%，略低於市場預估的 50.3%。另外以第四季財務預測的中間值估計，預估全年營收為 211 億歐元。

值得注意的是，艾司摩爾將於 11 月 11 日舉行股東日（Investor Day），屆時將發表長期業務規畫，包括新的股票回購計畫，另外在 11 月 14 日配發期中股息，每股普通股配發 1.37 歐元。

截稿前，艾司摩爾 (ASML-US) 美股盤前股價在亮眼財報加持下上漲 6.29%，每股暫報 424.10 美元。