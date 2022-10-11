科磊傳明起停止對中國客戶的銷售與服務

路透周二（11 日）援引知情人士消息報導，美國半導體設備製造廠科磊（KLA Corp）將從周三（12 日）起停止向包括南韓 SK 海力士等有在中國營運的客戶提供部分供應和服務，以符合美國最近的監管規定。此舉凸顯美國出口管制新規讓全球晶片製造與設備商面臨龐大的商業阻力。

截稿前，科磊 (KLAC-US) 盤前股價下跌 2.92%，每股暫報 290.60 美元。前一交易日科磊股價受美國新出口管制措施影響，收跌近 5%。

中國是科磊最大的市場，根據該公司財報，截至 6 月的上個會計年度，中國市場替科磊帶來 26.6 億美元的銷售額，占其總營收近 30%。

報導指出，中國的工作人員收到來自科磊法務部門的一封電子郵件，稱從當地時間周二晚間 11:59 分起，科磊將停止替在中國的「先進晶圓廠」提供銷售和服務，也就是生產 128 層或以上的 NAND 晶片、18 奈米及以下的 DRAM 晶片以及先進邏輯晶片的晶圓廠。

消息人士還表示，科磊還將停止向英特爾 (INTC-US) 與全球第二大記憶體晶片製造商 SK 海力士在中國的晶片廠供貨。

SK 海力士重申其立場，表示將根據美國新的出口管制規定，為大陸工廠的設備申請許可證。英特爾則沒有立即回應置評請求。

拜登政府上周五公布一系列新的對中晶片出口管制措施，加大力度對中國半導體業施壓，所有向中國晶片商供應先進製造設備的公司必須先獲得美國商務部批准。

中國兩家儲存晶片製造商長江存儲 (YMTC)、長鑫存儲 (CXMT) 是受美國出口管住影響的主要客戶，其中也包含合約晶片製造商中芯國際 (0981-HK)。截稿前這三家半導體廠均未回應置評請求。

另一位海外晶片設備廠的消息人士表示，所有晶圓廠的主要供應商都日以繼夜評估新管制帶來的長期影響。

該名消息人士說，一開始大家都反應過度，但現在法律團隊正在審視每一項可能受新規影響的軟體與設備。