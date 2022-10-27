〈紐約匯市〉DXY重貶失守110大關 歐元兌美元暌違一個多月重回平價

美元指數周三 (26 日) 再挫逾 1%，失守 110 大關至一個多月新低，因市場交易員押注，面對經濟放緩跡象，聯準會 (Fed) 將放慢升息步伐。隨著美元回落，歐元兌美元暌違一個多月再度站上平價。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 跌 1.15%，至 109.68，為 9 月 21 日以來首度跌破 110 關卡。

美元走軟之際，10 年期美債殖利率繼續從多年高點回落，截稿前報 4.005%。

Scotia Economics 資本市場主管 Derek Holt 表示，美元疲軟加上美債殖利率較前一天溫和走低，似乎反映人們對 Fed 政策立場在下周轉向的渴望。

為了抑制居高不下的通膨，Fed 今年採取激進升息，為美元增添上漲動能。交易員和經濟學家預測，Fed 下周三 (2 日) 將連續四度升息 3 碼，不過，現在市場對 12 月放慢升息步伐的臆測正在升溫。

最新的經濟數據強化了 Fed 從 12 月開始調整政策的看法。周二 (25 日) 數據顯示，因抵押貸款利率飆升打壓需求，美國 8 月房價漲幅大幅放緩，且周三數據顯示美國 9 月獨棟住宅銷售下滑，前一月數據也遭下修。

歐元兌美元漲 1.13% 至 1.0078 美元，是 9 月 13 日以來最高，睽違一個多月後再度重回平價水準。

ING Groep NV 策略師 Chris Turner 表示，天然氣價格下跌後，歐元隨之走強，這應有助於改善歐元區的貿易狀況，且歐元兌美元突破平價可望引發進一步軋空，將歐元推升至 1.02 美元。

英鎊也創 9 月 13 日以來最高，勁揚 1.3% 至 1.1618 美元，延續前一日的強勁漲勢。

City Index 金融市場分析師 Fiona Cincotta 說：「對英國新任首相蘇納克 (Rishi Sunak) 與他的團隊恢復英國穩定和信心的樂觀情緒，已蓋過對他接手英國慘澹經濟情勢的擔憂。」

考量經濟衰退擔憂，加拿大央行周三意外僅升息 2 碼，為繼上月之後，連續第二次調降升息幅度。

加幣兌美元上漲 0.43%，至 1.3551 加元兌 1 美元，在加拿大央行宣布升息後，加元起初走低，隨後走強。

離岸人民幣兌美元大漲 1.63%，至 7.1873 人民幣兌 1 美元，在岸人民幣兌美元漲 1.8％，報 7.1710 人民幣兌 1 美元，均處約兩周高點。

交易商表示，在主要國有銀行拋售美元穩市之後，市場參與者已更加謹慎，他們想知道人民幣的疲軟態勢是否已暫時劃下句點。

隨著美元走疲，日元兌美元彈升近 1.2%，報 146.32 日元兌 1 美元，澳幣兌美元也強漲 1.7% 至 0.6491 美元，登逾兩周高位。

加密貨幣延續前一交易日的強力反彈，比特幣漲逾 3% 至 20,755.7 美元，以太幣漲 5.8% 至 1,555.1 美元。

截至台灣時間周四 (27 日) 約 6:00 價格：