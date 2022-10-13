〈美禁高階晶片輸中〉ASML要求美國員工停止為中國客戶提供服務

美中科技戰升溫之際，先進半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 下令美國員工依循拜登政府的最新規範，停止為中國客戶提供服務。

一份內部郵件顯示，ASML 要求其在美國的員工，避免直接或間接為中國客戶提供服務、出貨或是其他支持，公司仍在積極評估哪些特定晶圓廠可能受到新規影響。

上述命令適用於 ASML 所有美國員工，包含美國公民、綠卡持有者以及居住在當地的海外人士。

為防止中國取得關鍵技術，拜登政府上周宣布新制，嚴格管控對中國的先進半導體技術和設備出口，在未經許可情況下，中國也無法雇用美國公民進行先進晶片研發。

作為全球半導體設備的領先業者，ASML 也必須在美中之間取得平衡。該公司一直都有向中國客戶供應深紫外光 (DUV) 設備，但未提供更先進的極紫外光 (EUV) 機台。

ASML 發言人 Monique Mols 證實上述郵件訊息，但也表示公司沒有計劃公開這項訊息，未來將採取預防措施，確保能全面遵守出口管制新規。

除了 ASML 外，彭博周三 (12 日) 報導稱，為評估晶片輸中禁令的影響，多家美國晶片商準備停止在中國的業務，包含應用材料 (AMAT-YS)、科磊 (KLAC-US) 和科林研發 (LRCX-US)，傳出這三家公司已陸續將駐廠人力撤離長江存儲。