從擔心配給到意外過剩 歐洲天然氣價格自高點回跌70%

歐洲原本擔心今年冬天必須實施能源配給，然而由於氣候異常溫暖，目前天然氣儲存量反而過剩，其價格也從 8 月底的高點重挫逾 70%。

短短幾個月前，各國官員、企業主管和分析師還在擔心歐洲能源自主以及俄羅斯的報復，會導致今年冬天能源短缺，他們當時呼籲消費者節省燃料，並表示假如美國、卡達等地未能運來夠多的液化天然氣 (LNG)，可能被迫實施能源配給。

但華爾街日報 (WSJ) 報導，由於各國節能，加上近期天氣異常溫暖，歐洲建立起龐大的在岸天然氣儲備，甚至還有載著天然氣的油輪岸邊等待。

Aurubis 公司是歐洲最大銅生產商，生產過程中耗用大量的能源，該公司執行長 Roland Harings 說：「供給情況良好。我並不以為 (短缺危機) 已經過去，但情況比兩個月前預料的好些。」

一些貿易商寧願先把 LNG 存放在船上，想等價格回升再卸貨。(圖: AFP)

目前在歐洲港口外，仍有十多艘載著 LNG 的油輪等待卸貨，因為目前可以接收 LNG 的空間不足，一些貿易商寧願先把天然氣存放在船上，希望等到價格回升再卸貨。

根據英國氣象局，巴黎周四的氣溫預估為攝氏 23 度，比往年 10 月均溫高 7 度，給人感覺更像是夏天而非秋天。目前全歐盟的天然氣儲存設施已有 94% 是滿載的。

歐洲天然氣價格已從 8 月底的高點回跌逾 70%，大約回到俄國 6 月首次斷供的水準，但仍高達兩年前價格的七倍。

歐洲天然氣價格走勢，來源: WSJ

然而，這種不必擔憂天然氣供給的好光景可能無法維持太久，從下周起，可以從更多天氣預報看出今年冬天天氣的趨勢，以及天然氣存量可能受到的影響。

如果這個冬天寒冷、乾燥且無風，歐洲風力發電量將減少，代表必須使用更多儲備的天然氣。假如是溫暖、潮濕且風大的冬季，將有助於提升風力發電量，同時減少天然氣的用量。

亞洲的變數也須納入考量，如果亞洲今年冬季寒冷，貿易商可能將天然氣從歐洲近海轉移到中國、日本或南韓。

另一個風險是存放天然氣的基礎設備是否夠穩定。如果設備壞了或需要維修，就會阻礙流通。管線也可能遭人蓄意破壞西方調查機構最近認定，連接歐俄的北溪天然氣管線爆炸是人為破壞。