北溪管道又發現新的洩漏 破裂點已增至四處

瑞典海岸警衛隊指揮中心表示，波羅的海北溪 1 號和 2 號天然氣管道發現新的洩漏點，破裂點增加到四處。

丹麥和瑞典早些時候報告了北溪 1 號和 2 號管道的天然氣洩漏，提醒當局注意蓄意襲擊的可能性。數國政府稱這些行動是「蓄意」「破壞」行為，芬蘭周三稱只有國家層面才能採取如此大規模的行動。

事件發生後，歐洲加強對能源基礎設施的檢查，波蘭等一些國家將矛頭指向俄羅斯。俄羅斯駁斥外界的攻擊，稱認為俄是幕後黑手的無端揣測根本愚蠢荒謬。

俄羅斯聯邦總檢察院周四表示，已經就涉嫌破壞北溪天然氣管道的「國際恐怖主義」行為刑事立案，俄聯邦安全局據此展開初步調查。

挪威當前是歐洲最大的天然氣出口國，其能源公司巨頭周三表示在加強海上資產安全防護。挪威表示將部署軍隊保護石油和天然氣設施。

瑞典通訊社 TT 報導，兩處洩漏點在瑞典專屬經濟區，另兩處在丹麥專屬經濟區。

這些管道此前原本已暫停運作，一些希望俄羅斯日後恢復輸氣的希望，也因管道洩露而破滅。丹麥和瑞典警方正在調查事件。

歐洲在過去一段時間致力於擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，力圖填滿庫存及尋找替代供應，據稱目前的情況已足以度過今年冬天。但接下來的問題仍然存在。俄烏戰前，歐盟大約 40% 的管道天然氣購自俄羅斯，而目前只有大約 9%。