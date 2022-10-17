俄氣執行長：一旦實施價格上限 將終止天然氣供應

俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom) 執行長 Alexei Miller 周日 (16 日) 警告，任何對俄羅斯天然氣出口價格設置上限的計畫，都將導致出口供應中斷。

Miller 在俄羅斯電視台表示，西方國家這種片面的決定，顯然違反了雙方合約，將導致供應終止。

自入侵烏克蘭以來，俄羅斯向歐洲的天然氣輸送量已經大幅下降，並導致天然氣價格飛漲。歐盟一直在努力尋找降低天然氣費用的方法，其中價格上限是最被積極推廣的選項之一。然而，目前尚未就實施何種價格上限達成一致。

一個由 15 名成員組成的小組呼籲委員會，對來自俄羅斯和挪威、阿爾及利亞和美國等國家的所有天然氣進口，均實施價格上限。

然而，歐盟執委會和包括德國和荷蘭在內的其他一些歐盟成員國，已經警告不要採取這種行動，因為這會使供應安全面臨風險。

相反，委員會提議僅對俄羅斯天然氣供應設定價格上限，這引發了俄羅斯方面的反彈。

據媒體報導，根據歐盟執委會的提案草案，歐盟將對歐洲天然氣基準—荷蘭 TTF 天然氣期貨價格設置「動態價格上限」。草案提出，歐盟可以在天然氣價格極端飆升的情況下進行干預，同時不損害供應安全，且任何緊急上限都只能維持三個月。

上個月，俄羅斯總統普丁曾就石油價格上限表態，如果實施上限機制，將切斷能源供應，石油和天然氣將會被「凍結」。

俄羅斯是僅次於沙烏地阿拉伯的全球第二大石油出口國，同時是全球最大的天然氣出口國。