晶片短缺 部分Toyota和Lexus車主領車只能拿到一把智慧鑰匙

因應晶片短缺 部分Toyota和Lexus車主在交車時暫時只能拿到一個智慧型鑰匙 (圖片：AFP)
因應晶片短缺 部分Toyota和Lexus車主在交車時暫時只能拿到一個智慧型鑰匙 (圖片：AFP)

日本豐田汽車周四 (27 日) 表示，受到半導體零件短缺影響，排定 11 月生產的一部份車款，交車時只會交給顧客一把智慧型鑰匙，及另一把機械式鑰匙；關於第二把智慧型鑰匙，會在備妥之後陸續交給顧客。

豐田汽車周四發出新聞稿，提到受到半導體零件短缺影響，在 11 月生產的部分車款，包括 Toyota 品牌的 Crown、Camry、Prius、bZ4X、RAV4、Harrier、C-HR、Alphard、Vellfire、Noah、Voxy、Land Cruiser、Land Cruiser Prado、Granace，以及旗下高級車品牌 Lexus 的 LS、ES、IS、LC(含 Convertible)、RC F、LX、NX、UX、UX300e 等，交車時只會交給顧客一個智慧型鑰匙 (含鑰匙主體及隱藏於側邊的機械式鑰匙)、及另一把機械式鑰匙。(註：Lexus 的顧客還多一個卡片型鑰匙)

Toyota 和 Lexus 車主在領車時，通常會拿到兩把智慧型鑰匙，而 Lexus 車主還多一把卡片型鑰匙。

豐田表示，關於第二個智慧型鑰匙主體，將來會在備妥之後陸續交給顧客，對顧客造成不便，該公司也深感抱歉。

豐田也將努力儘早把第二個智慧型鑰匙主體交到顧客手中，希望顧客在短期間內能耐心等候。

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