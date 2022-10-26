Alphabet、微軟財報敲響警鐘 大型科技公司股價暴跌

Google 母公司 Alphabet 與微軟財報遜色，引發投資人對全球經濟低迷的擔憂，並在其他科技巨擘公布財報前，給股市脆弱的復甦踩下煞車。

Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 周三（26 日）美股盤前雙雙跌逾 6%，兩家公司財報負面消息也拖累即將公布財報的大型科技公司股價，臉書母公司 Meta Platforms(META-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 美股盤前分別下跌 4.01%、3.4%、0.93%

那斯達克期貨指數在周二觸及近三周高點後下跌 1%，因為大型科技公司最新財報凸顯該產業所面臨更廣泛的挑戰，包括高漲的通膨、快速攀升的利率、需求下滑以及美元走強。

儘管大多數大型科技股在過去幾周都小幅走高，但整體而言，今年對該產業來說是黯淡的一年。今年迄今，Netflix(NFLX-US)、Meta、亞馬遜、微軟、Alphabet 和蘋果市值總計損失 2.5 兆美元。

AJ Bell 投資分析主管 Laith Khalaf 表示，大型科技公司業績被視為在財報季期間決定市場情緒的關鍵因素，而 Alphabet 與微軟的最新財報皆讓投資人有擔憂的理由。

通膨影響廣告商預算 Meta 財報堪憂

由於廣告受依然疲弱，Alphabet 第三季營收成長不及華爾街預期，而通膨與美元走強導致微軟上季營收成長創 5 年來最慢增速。

目前近 12 名分析師下調 Alphabet 的目標價，最高降幅為每股 30 美元，另外有 6 名分析師下調微軟目標價。

值得注意的是，Meta 和 Google 一樣營收依賴廣告，分析師預估，在高通膨的影響下，廣告預算將會減少。

Hargreaves Lansdown 分析師 Sophie Lund-Yates 表示，投資人將帶著一些不安情緒迎接 Meta 業績，他們普遍認為，如果 Google 陷入困境，那麼其他科技公司也在劫難逃。

微軟雲端業務疲軟 亞馬遜皮皮挫

更令人擔憂的是，微軟雲端平台 Azure 的成長正在放緩，對亞馬遜來說是個預警。Azure 是微軟最成功的業務部門之一。