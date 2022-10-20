亞馬遜因濫用演算法 在英國面臨集體訴訟

根據外媒周四（20 日）報導，科技巨擘亞馬遜在英國面臨集體訴訟，指控該公司使用一種「秘密」演算法濫用其在線上市場的主導地位。

負責該訴訟的律師事務所 Hausfeld 表示，亞馬遜透過在平台上隱藏更優惠的交易來推廣自己的產品，讓數百萬客戶支付更多費用，同時指出亞馬遜透過在「Buy Box」功能中使用一種「隱秘且自利的算法」來做到這一點。

Hausfeld 的律師 Lesley Hannah 表示：「衆所周知，亞馬遜利用消費者喜歡在顯眼的地方（比如 Buy Box）購買醒目的商品的趨勢。監管機關不應允許亞馬遜以這種反競爭的方式利用其客戶。」

亞馬遜發言人表示，該指控毫無依據，有信心透過法律程序讓事件變得清晰。

亞馬遜的訴訟於 10 月 31 日之前提交給競爭上訴法庭（Competition Appeal Tribunal）。Hausfeld 表示，根據經濟學家的估計，消費者的潛在損失可能高達 9 億英鎊（約 10 億美元），曾與消費者權益組織合作的顧問 Julie Hunter 將代表可能參與集體訴訟的數千萬人。

英國新的集體訴訟機制去年上路，以「聲明退出」（opt out）取代傳統的「聲明加入」（opt in），也就是集體訴訟案若勝訴，具備獲得賠償資格的消費者不必一定要在訴訟一開始就加入，也有權要求取得賠償。

而近期一些其他控訴案例隨之浮上檯面，包括 Meta(META-US) 涉嫌濫用個人數據和對 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 商店收費過高等。

亞馬遜的「Buy Box」功能算法爭議不少，讓其備受更廣泛的反壟斷審查。英國競爭與市場管理局（CMA）目前正在調查與亞馬遜 Buy Box 功能有關的反市場競爭行爲，而歐盟執委會正在就 Buy Box 功能可能存在的偏見進行談判。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 盤前股價上漲 0.33%，每股暫報 115.45 美元。