〈財報〉空軍一號改裝及加油機拖累 波音上季虧損33億元

波音公司 (BA-US) 周三 (26 日) 公布上季虧損 33 億美元，原因是其國防部門的費用與其商用飛機業務的進展相抵觸。

然而，該製造商在截至 9 月 30 日當季產生近 30 億美元的自由現金流，高於去年同期的 5.07 億美元。

以下是波音財報數字與 Refinitiv 分析師估計的比較：

●調整後每股虧損 6.18 美元，而預期為每股獲利 7 美分。

●營收 159.6 億美元，低於預期的 177.6 億美元。

該公司股價在周三盤前交易上漲約 1%。

波音公司財報顯示，其國防部門在包括 KC-46 加油機和空軍一號在內的方案中損失了 28 億美元。該公司之前披露與改裝兩架 747 大型噴氣式飛機作為空軍一號的虧損超過 10 億美元；該合約是在前總統川普主導下談判達成的。

波音公司 CEO 卡爾霍恩 (David Calhoun) 周三在給員工的報告中表示：「我們正專注於讓這些計畫完成、降低風險並為我們的客戶及其重要任務提供服務。」

航空旅遊的反彈對商用飛機銷售來說是個福音。波音商業部門營收較一年前成長 40%，達到 62.6 億美元。它在第 3 季交機 112 架，高於一年前的 85 架。其 787 夢幻機在過去兩年大部分時間裡解決一系列製造缺陷後，於 8 月恢復交機。

但卡爾霍恩和其他航太高管表示，供應鏈問題和勞動力短缺正在阻礙產量的增長。

他在給員工的公開信中指出，「我們對所面臨的環境採取現實態度，並正在採取綜合行動。」「我們在生產設施中不會太快地推動系統。我們會在必要時放慢速度，並努力確保工作按順序完成。」