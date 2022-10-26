Bed Bath & Beyond臨時CEO獲真除 股價卻反向大跌

Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 周三 (26 日) 表示已任命臨時 CEO 戈夫 (Sue Gove) 正式真除。

消息公佈後，該股在周三盤前交易下跌約 7%。截至周二 (25 日) 收盤，該股今年至今已下跌約 63%。市值約為 4.25 億美元。

戈夫是公司董事會成員和長期零售顧問，在這家家居用品零售商的關鍵時刻接下該職位。Bed Bath 正努力扭轉銷售下滑的局面，贏回客戶並加強與供應商的關係。它還在為假期購季預做準備，這將是決定其能否穩定財務狀況的關鍵。

在公司董事會將前 CEO 特里頓 (Mark Tritton) 趕下台後，戈夫於 6 月被任命為臨時 CEO。她是零售諮詢和諮詢公司 Excelsior Advisors 的創始人。根據 Bed Bath 網站上的傳記，在她成為顧問之前，她曾擔任多個財務和戰略職務，包括 Golfsmith International Holdings, Inc. 的總裁兼 CEO 和 Zale Corporation 的營運長。

戈夫已經監督了該公司的重大變化。8 月下旬，Bed Bath 在與投資人的電話會議上宣布削減成本並提供新貸款。當時，它表示將關閉其 150 家同名商店，並將其公司和供應鏈員工人數減少約 20%。它獲得超過 5 億美元的新融資，其中包括通過 Sixth Street Partners 提供的 3.75 億美元貸款，該貸方為 J.C. Penney 和 Designer Brands 等其他零售商提供融資。它還擴大了其 11.3 億美元的資產支持循環信貸額度。

然而，該公司還必須克服另一項重大難題：與貨架產品供應商的緊張關係。在之前的假期銷售季，它很難買到熱門品牌和流行商品，比如 KitchenAid 直立式攪拌機和戴森吸塵器。如果沒有這些商品，Bed Bath 可能很難與亞馬遜 (AMZN-US)、Target (TGT-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 等競爭對手競爭。