〈財報〉微軟Q1營收獲利優 但雲端成長遜色、財測疲弱 盤後挫近7%

微軟 (MSFT-US) 周二 (26 日) 盤後公布會計年度第一季雲端營收成長遜於市場預期，且第二財季營收預測疲弱，令盤後股價重挫近 7%。

近時確認，微軟周二收高 1.38%，盤後重挫 17 美元或 6.78%，報每股 233.66 美元。

FY2023 Q2 財測關鍵數據 vs. 分析師預期

營收：523.5 億 至 533.5 億美元 (意味中值年增 2%) vs. 560.5 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

隱含毛利率：69.2% vs. 69.8% (StreetAccount 調查的共識預期)

第一財季 (9/30 止) 財報關鍵數據

調整後 EPS：2.35 美元 vs. 2.30 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

純益：年減 14% 至 175.6 億美元。

營收：年增 11% 至 501.2 億美元 vs. 496.1 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

執行長 Satya Nadella 在財報電話會議上表示，周期性趨勢正影響微軟的消費者業務。

微軟雖然獲得 33 億美元稅務優惠後，第一財季純益仍年減 14% 至 175.6 億美元。但微軟確實將伺服器和網絡設備的使用壽命從 4 年延長至 6 年，令第一財季純益增加 8.59 億美元。

各部門 Q4 營收表現

智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud)

該部門含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和企業諮詢服務)

營收：年增 20% 至 203.3 億美元，略低於預期。 (StreetAccount 估計為 203.6 億美元)

Azure 該季營收成長 35%，自前一季 40% 的成長率下降，且低於分析師先前預估的 36.4% 成長率，另外來自 StreetAccount 的 Azure 成長率共識預估為 36.9% 。

微軟財務長 Amy Hood 表示，Azure 的消費成長持續放緩，且第一季能源成本增加，挫傷了 Azure 的毛利率。

針對第二財季，Hood 表示，Azure 營收成長按固定匯率計算可能會較第一財季下降約 5%。她沒有提供美元計價的成長率，微軟不公布 Azure 的具體營收額。

生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes)

該部門含微軟 365 生產力軟體訂閱、LinkedIn 和 Dynamics 等業務。(微軟正重新命名 Office 365 套裝)

營收：年增 9% 至 164.7 億美元，高於預期。 (StreetAccount 共識預期為 161.3 億美元)

財務長 Amy Hood 表示，第一財季的 Microsoft 365 訂閱量很大部分來自 E5，這是定價更高的套裝。

更多個人運算部門 (More Personal Computing)

該部門包含 Windows 作業系統、Surface 設備、Xbox 電玩主機和來自 Bing 搜尋引擎的廣告。

營收：133.3 億美元，高於預期。 (StreetAccount 共識預期為 131.2 億美元)。

微軟第一財季來自設備製造商的 Windows 許可營收年減 15%，創 2015 年以來年降幅最大的一季，且較 Hood 7 月時預估的偏高個位數降幅還要糟糕。微軟表示，PC 市場在該季持續惡化。

此結果並非意外，科技產業研調機構 Gartner 本月初估計，當季 PC 出貨量年減 19.5%。晶片製造商 AMD 本月稍早也發布初步季度業績低於預期，主因為「PC 市場較預期疲弱，以及 PC 供應鏈整體採取重大庫存調整措施。」

Hood 周二表示，9 月見到 PC 需求大幅疲軟，這將繼續影響其消費者業務，第二財季來自設備製造商的 Windows 許可營收將出現百分比 30 多偏高的降幅。

第一財季首見微軟雲端指標 (包含 Azure、商業 Office 365 訂閱、LinkedIn 商業部分和 Dynamics 365) 的營收在全公司營收總額中佔比超過 50%。

第一財季發展

微軟開始推出其 Windows 11 作業系統的首次年度更新。

微軟宣布放緩招聘的計畫，並稱裁員人數不到 1%。

微軟推出 Viva Engage，為 Teams 辦公通訊 app 的入口。

Nadella 透過聲明說：「在這種環境下，我們戮力協助客戶事半功倍，同時投資於長期增長領域，並以有紀律的方式管理我們的成本結構。」

Hood 表示，由於公司專注於提高員工生產力，因此 2023 財年運營費用增長應該會大幅放緩。

微軟小幅調整第一財季營收報告方式。來自 HoloLens 擴增實境 (AR) 設備的營收認列在「更多個人運算部門」，而非「智慧雲端業務部門 」。因應此變化，微軟對這些領域的預測調整約 1 億美元。

不計盤後波動，微軟今年迄今約下跌 26%，同期 S&P 500 指數下跌 19%。