〈財報〉微軟Q1營收獲利優 但雲端成長遜色、財測疲弱 盤後挫近7%

微軟 (MSFT-US) 周二 (26 日) 盤後公布會計年度第一季雲端營收成長遜於市場預期，且第二財季營收預測疲弱，令盤後股價重挫近 7%。
近時確認，微軟周二收高 1.38%，盤後重挫 17 美元或 6.78%，報每股 233.66 美元。
FY2023 Q2 財測關鍵數據 vs. 分析師預期
- 營收：523.5 億 至 533.5 億美元 (意味中值年增 2%) vs. 560.5 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 隱含毛利率：69.2% vs. 69.8% (StreetAccount 調查的共識預期)
第一財季 (9/30 止) 財報關鍵數據
- 調整後 EPS：2.35 美元 vs. 2.30 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 純益：年減 14% 至 175.6 億美元。
- 營收：年增 11% 至 501.2 億美元 vs. 496.1 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
執行長 Satya Nadella 在財報電話會議上表示，周期性趨勢正影響微軟的消費者業務。
微軟雖然獲得 33 億美元稅務優惠後，第一財季純益仍年減 14% 至 175.6 億美元。但微軟確實將伺服器和網絡設備的使用壽命從 4 年延長至 6 年，令第一財季純益增加 8.59 億美元。
各部門 Q4 營收表現
智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud)
該部門含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和企業諮詢服務)
- 營收：年增 20% 至 203.3 億美元，略低於預期。 (StreetAccount 估計為 203.6 億美元)
Azure 該季營收成長 35%，自前一季 40% 的成長率下降，且低於分析師先前預估的 36.4% 成長率，另外來自 StreetAccount 的 Azure 成長率共識預估為 36.9% 。
微軟財務長 Amy Hood 表示，Azure 的消費成長持續放緩，且第一季能源成本增加，挫傷了 Azure 的毛利率。
針對第二財季，Hood 表示，Azure 營收成長按固定匯率計算可能會較第一財季下降約 5%。她沒有提供美元計價的成長率，微軟不公布 Azure 的具體營收額。
生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes)
該部門含微軟 365 生產力軟體訂閱、LinkedIn 和 Dynamics 等業務。(微軟正重新命名 Office 365 套裝)
- 營收：年增 9% 至 164.7 億美元，高於預期。 (StreetAccount 共識預期為 161.3 億美元)
財務長 Amy Hood 表示，第一財季的 Microsoft 365 訂閱量很大部分來自 E5，這是定價更高的套裝。
更多個人運算部門 (More Personal Computing)
該部門包含 Windows 作業系統、Surface 設備、Xbox 電玩主機和來自 Bing 搜尋引擎的廣告。
- 營收：133.3 億美元，高於預期。 (StreetAccount 共識預期為 131.2 億美元)。
微軟第一財季來自設備製造商的 Windows 許可營收年減 15%，創 2015 年以來年降幅最大的一季，且較 Hood 7 月時預估的偏高個位數降幅還要糟糕。微軟表示，PC 市場在該季持續惡化。
此結果並非意外，科技產業研調機構 Gartner 本月初估計，當季 PC 出貨量年減 19.5%。晶片製造商 AMD 本月稍早也發布初步季度業績低於預期，主因為「PC 市場較預期疲弱，以及 PC 供應鏈整體採取重大庫存調整措施。」
Hood 周二表示，9 月見到 PC 需求大幅疲軟，這將繼續影響其消費者業務，第二財季來自設備製造商的 Windows 許可營收將出現百分比 30 多偏高的降幅。
第一財季首見微軟雲端指標 (包含 Azure、商業 Office 365 訂閱、LinkedIn 商業部分和 Dynamics 365) 的營收在全公司營收總額中佔比超過 50%。
第一財季發展
微軟開始推出其 Windows 11 作業系統的首次年度更新。
微軟宣布放緩招聘的計畫，並稱裁員人數不到 1%。
微軟推出 Viva Engage，為 Teams 辦公通訊 app 的入口。
Nadella 透過聲明說：「在這種環境下，我們戮力協助客戶事半功倍，同時投資於長期增長領域，並以有紀律的方式管理我們的成本結構。」
Hood 表示，由於公司專注於提高員工生產力，因此 2023 財年運營費用增長應該會大幅放緩。
微軟小幅調整第一財季營收報告方式。來自 HoloLens 擴增實境 (AR) 設備的營收認列在「更多個人運算部門」，而非「智慧雲端業務部門 」。因應此變化，微軟對這些領域的預測調整約 1 億美元。
不計盤後波動，微軟今年迄今約下跌 26%，同期 S&P 500 指數下跌 19%。