〈財報〉Alphabet Q3業績遜色 宣布Q4人力招聘砍半 盤後挫逾6%

Google 母公司 Alphabet 周二 (25 日) 公布的上季營收、獲利雙雙未達市場預期，並表示將大幅放慢招聘步伐，拖累盤後股價重挫逾 7%。

Alphabet 執行長 Sundar Pichai 於聲明表示，公司正在將注意力集中在明確的產品和優先的業務事項，財務長 Ruth Porat 也稱，正在努力重新調整資源，以能為公司創造最高成長的事務為優先。

Alphabet(GOOGL-US) 周二收盤上漲 1.9% 至每股 104.48 美元。財報公布後，盤後股價挫跌 6.7%，暫報每股 97.51 美元。該股今年已跌約 28%，略遜於大盤。

Q3(截至 9/30) 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 預期

營收：691 億美元 (年增 6%) v.s. 705.8 億美元

營業利益：171.4 億美元 (年減 19%)

營益率：25%(去年同期為 32%)

稀釋後每股淨利 (EPS)：1.06(年減 24%) v.s. 1.25 美元

Alphabet Q3 財報關鍵數據 (圖：Alphabet 官網)

因網路廣告支出疲軟，Google Q3 營收成長率自一年前的 41% 大幅放緩至 6%，排除疫情爆發初期，上季營收成長率是 2013 年以來最低。

營收按業務分拆 v.s. StreetAccount 預期

Google 搜尋和其他：395.4 億美元 (年增 4.3%)

YouTube 廣告：70.7 億美元 (年減 1.9%) v.s. 74.2 億美元

Google 網路：78.7 億美元 (年減 1.6%)

Google Cloud：68.7 億美元 (年增 38%) v.s. 66.9 億美元

其他業務：2.1 億美元 (年增 15%)

總流量獲取成本 (TAC)：118.3 億美元 (年增 2.9%) v.s. 123.8 億美元

Alphabet Q3 各部門營收 (圖：Alphabet 官網)

YouTube 廣告營收年減近 2% 至 70.7 億美元，遜於分析師原先預期的成長 3%，因相較於 Google 其他事業，YouTube 業務更仰賴品牌廣告，因此更容易受到廣告支出下滑影響。

整體來看，上季廣告營收較去年小幅增長 2.5% 至 544.8 億美元，但遜於預期。Google 商務長 Philipp Schindler 表示，公司發現在保險、貸款、抵押貸款和加密貨幣等金融領域的搜尋廣告支出有所回落。

上季雲端業務為公司貢獻近 69 億美元營收，較去年的 50 億美元大幅成長，但尚未實現獲利，虧損自去年的 6.44 億美元進一步擴大到 6.99 億美元。

撙節支出

為應對經濟放緩局面，執行長 Pichai 已制定一系列撙節措施，他在 9 月時表示希望能將公司效率提升 20%，為了達成目標，可能進行裁員或削減公司產品。

Google 還取消推出下一代 Pixelbook 的計畫、解散負責的開發團隊，同時大砍對內部孵化器 Area 120 的項目資助。

截至 Q3，Google 正職員工人數約 18.7 萬人，較去年同期增長 25%，Q3 招聘人數為 1.27 萬人。

Pichai 於財報電話會議上表示，為控制營運成本，Q4 員工數將顯著低於 Q3，新增員工人數預估將不到 Q3 的一半，且放慢招聘的行動會在明年更加明顯。