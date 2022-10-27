美國鷹派升息不手軟 慎防股債玩過山車

今年以來，全球投資市場表現端賴美國聯準會 (Fed) 臉色而定，鷹聲嘹亮，市場重挫；轉唱高鴿，市場大漲。由於美國經濟已現衰退訊號，市場原寄望 Fed 未來會暫緩激進升息手段，未料 9 月通膨數據仍高掛、經濟表現卻佳，讓 Fed 更有底氣踩升息油門，11 月再升 3 碼幾成定局。升息、通膨陰霾壟罩下，市場落底訊號究竟何時會出現？又該如何布局？

通膨仍高掛 聯準會維持鷹派基調

為了打擊頑固的高通膨敵人，Fed 今年啟動升息循環，並以激進的幅度升息，3 月至今已經連續升息 5 次，累計升息 12 碼。儘管美國經濟前景已現衰退跡象，但從 9 月 FOMC 會議紀要，以及近期美國非農就業報告、消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數 (PPI) 等相關數據來看，仍未有跡象顯示，Fed 會偏離目前鷹派升息政策。

尤其最新公布的 9 月通膨數據超乎預期，顯示通膨壓力仍沉重，也強化了 Fed 持續升息的機率。9 月 CPI 年增率 8.2%，雖略比前值 8.3% 低，但仍高於市場預估的 8.1%；9 月核心 CPI（剔除食品和能源）年增率 6.6%，均較市場預估及前值高，亦創下了 1982 年 8 月以來新高。

其中房租、汽車、家具、教育等價格指數均出現上揚，顯示通膨已擴及能源及食品以外的各主要行業，讓消費者普遍都能感受到通膨壓力，恐將成為觸發 Fed 持續升息的原因。

受此影響，加上就業市場強勁、薪資穩定成長，讓 Fed 更有本可以繼續維持積極的貨幣緊縮政策。截至 10 月 17 日，根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch 預測數據顯示，目前市場預期，Fed 於 11 月會議決議升息 3 碼的機率為 97.7%，基準利率將升至 3.75%~4%。(FedWatch 網頁：https://www.cmegroup.com/cn-t/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html)

美國升息開快車 金融市場掀巨大波瀾

美國 Fed 鷹派升息，引發了全球金融市場動盪，包括股市、債市、匯市均是如此，多空博奕十分凶險。舉例來說，美國公布 9 月 CPI 當日，道瓊工業指數上演驚奇大反轉，當日高低差約 1,500 點，創下 2020 年 4 月以來最大單日波動。同日，債市波動也很劇烈，兩年期美國公債殖利率飆升至 4.449%，創下了 2007 年 8 月 9 日以來的最高水準。

儘管美股歷經前三季暴跌後，10 月開始反彈，然而，市場認為，高通膨難消，貨幣減縮政策持續下，美股仍不宜過度樂觀；加上美國升息、美元走強，將侵蝕蘋果、微軟等美國企業的海外營收，美股最壞時機或許仍未到，依然面臨沉重的下修壓力。美國銀行策略師近期便表示，投資人悲觀情緒達到 2008 年以來最高，同時擔憂經濟衰退到來，已紛紛囤積現金。而美股雖呈現技術性反彈，但經濟衰退的陰影將令企業獲利承壓，市場可能再跌至新低。

以標普 500 指數為例，芝商所執行董事及資深經濟學家 Erik Norland 分析指出，它與未來股息淨現值的比率，仍遠高於疫情前 / QE 前的水準。亦即隨著聯準會縮表，股市可能會下滑至股息淨現值對應價位。若股價與未來股息淨現值的比率回到疫情前 / QE 前的水準，顯示標普 500 指數會落在 2,700 左右。但這並不是說標普 500 指數一定會或很可能會掉到這麼低，而是若標普 500 指數和未來股息淨現值的比率突然增加，暗示了疫情促成的 QE 也許過度推高了資產價值，若真如此，量化緊縮對股票投資者構成的潛在風險就不能等閒視之。

展望未來，Fed 續採鷹派立場，將支撐美元走勢及債券收益率，但對股市而言，則是壞消息，將損害股票投資者的利益，股市苦日子恐未結束。

市場波動大 期貨多空靈活操作為宜

面對升息、高通膨、地緣政治等多重變數，市場劇烈震盪已經是家常便飯，投資人布局現貨市場之際，也應於期貨市場進行避險操作，還能獲取套利機會，且多空皆可操作，投資彈性高，是目前亂世時局下，不錯的選擇。

其中，芝商所推出的微型期貨商品，門檻低，很適合小資族入門期貨市場交易。舉例來說，以往只有法人才能將美國公債殖利率的變化做為交易標的，但芝商所微型 10 年期美債殖利率期貨（商品代碼：10Y），直接掛鉤美債殖利率，可以配合不同交易與風險管理策略，更能精準對沖美國公債發行風險；而且合約規格小，只要支付少少的保證金，就能進入利率期貨市場參與交易。同時是採取現金結算，可以免除交割風險。

此外，近年來國人掀起投資美股熱潮，海外複委託人數與金額不斷攀升，若想要參與美股交易，亦可考慮芝商所的四份微型 E - 迷你股指期貨合約，分別追蹤標普 500(MES)、那指 100(MNQ)、道瓊指數 (MYM) 和羅素 2000(M2K)，深受全球投資人歡迎。在今年第三季度，四份微型 E - 迷你股指期貨的平均每日成交量 (ADV) 達到 300 萬份合約。