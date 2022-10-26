〈財報〉SK海力士Q3獲利陡降六成 2023年資本支出將砍半

由於記憶體晶片需求暴跌，SK 海力士周三 (26 日) 公布的第 3 季獲利陡降 60%，該公司形容記憶體市況惡化「前所未見」，並將 2023 年資本支出削減一半。

海力士大砍資本支出，加深了經濟衰退擔憂加深、美國對中晶片出口管制不確定性等因素造成的悲觀氛圍，也是繼美光 (MU-US)、德儀 (TXN-US) 之後，又一家看淡展望的半導體業者。

根據周三公布的財報，海力士 9 月為止的上季營業利益為 1.66 兆韓元 (11.6 億美元)，較去年同期減少 60.3%，不如分析師預測的 1.87 兆韓元，淨利則減少 66.7% 至 1.1 兆韓元。上季營收年減 7% 至 10.98 兆韓元，也不如分析師所估的 12.2 兆韓元。

該公司發布聲明說：「海力士研判，記憶體產業的市況出現前所未見的惡化。個人電腦 (PC) 和智慧手機製造商的出貨已下滑，而他們都是記憶體晶片的主要買家。」

海力士大砍資本支出 (圖: AFP)

海力士表示，用於設備和伺服器的 DRAM 晶片，第 3 季價格比第 2 季下跌約 20%，用於資料儲存市場的 NAND Flash 晶片，季比跌幅更超過 20%。

從晶片製造商到 PC 供應商，愈來愈多企業警告半導體市場的不景氣至少會延續到明年上半年。最近幾個月隨著通膨和利率攀升，消費者和企業紛紛削減支出，晶片需求因而明顯降溫，海力士股價今年來共下跌 29%。

在海力士財報公布前的幾個小時，身為半導體業風向球的德儀因看淡第 4 季的營收和獲利，盤後股價重挫 6%。

Daishin 證券分析師 Wi Min-bok 說，本季的 DRAM 晶片價格將進一步下跌，因為記憶體廠已經失去議價能力，客戶端苦於減少庫存。

海力士在第 2 季季末的庫存為 11.9 兆韓元，較去年同期幾乎增加一倍，一部分來自收購英特爾 (INTC-US) 位於中國大連的 NAND Flash 業務。

大砍資本支出

海力士表示，今年資本支出將落在預測區間 10-20 兆韓元的偏高水位，明年的投資可能減少逾 50%。

除了海力士以外，美光已宣布明年投資計劃減少逾 30%，台積電也將今年資本支出削減 10%。三星電子則在本月稍早公布 2019 年以來首見獲利下滑，並暗示需求直到明年恐怕都不會復甦。

加深半導體悲觀氣氛還有另一個因素：美國對出口中國的先進晶片及設備實施出口管制。雖然海力士都已經取得為時一年的豁免，在中國無錫的 DRAM 廠和大連 NAND 廠可以繼續運作，但相關禁令可能限制海力士在中國的成長。