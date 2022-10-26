〈台股盤前要聞〉台積鼓勵員工休假、長榮航啟動米蘭首航 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台積電總裁魏哲家 24 日罕見以影片鼓勵員工多休假，顯見對市況看法更趨保守，產業景氣寒冬來臨，供應鏈也難逃風寒；長榮航啟動台北 - 米蘭首航，來回班次全滿座，未來目標「班班滿載」。以下是今 (26) 日必看重要財經新聞。

台積鼓勵員工休假證實景氣寒冬到來 供應鏈營運著涼

半導體產業進入庫存調整期，景氣颳起寒風，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 總裁魏哲家 24 日下午也罕見透過影片方式發公開信，鼓勵員工多休假、陪家人出去玩。閱讀全文...

全球景氣持續低迷，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 也感受庫存去化壓力，總裁魏哲家以錄影方式發內部信「鼓勵員工多休假」，顯見對市況看法更趨保守，由於台積電供應鏈量體龐大，包含設備、材料供應，甚至矽智財廠等，恐無一倖免得面對這波景氣寒冬。閱讀全文...

長榮航米蘭首航座無虛席 董座：目標「班班滿載」

長榮航 (2618-TW) 昨 (25) 日在桃園機場舉行台北 - 米蘭首航儀式，董事長林寶水指出，首航來回班次全滿座，目前每周飛航兩班，後續會大力推廣，目標「班班滿載」。閱讀全文...

旺宏 Q4 減產 20-25% 看好明年 NOR 價格仍將持穩

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 昨 (25) 日召開法說，董事長吳敏求表示，受到需求下滑影響，第四季整體產能將減產 20-25%、影響毛利率，減產會延續到何時，得觀察後續經濟景氣狀況，不過，他也強調，目前看來明年 NOR Flash 價格也將持穩。閱讀全文...

台股破底為亞股最慘 金管會點名三大利空影響

權王台積電昨 (25) 日重挫逾 4%，收最低 371 元，拖累台股重挫 190 點、破底收在 12666 點，且跌幅為亞股中最慘，金管會表示，主要是受中美晶片大戰等三大不確定變數影響，未來將視情況再採取進一步措施。閱讀全文...

台幣連五跌收貶 32.319 元 創 6 年 3 個月新低

人民幣跳水，台北股匯市也殺聲隆隆，台股重挫 190 點破底，台幣昨 (25) 日收盤貶 9.3 分、收 32.319 元，不但已經連五貶，且創 6 年 3 個月新低，成交金額 9.54 億美元。閱讀全文...

壽險業淨值前 9 月蒸發近 1.9 兆元 創 8 年以來最慘

受資本市場動盪衝擊，壽險業今 (2022) 年淨值直直落，金管會昨 (25) 日公布最新統計，整體壽險業前 9 月淨值只剩下 8285 億元，不但比 8 月大減超過 5000 億元，更創 2014 年底、8 年以來新低紀錄，較去年底大減 1 兆 8937 億元。閱讀全文...

智原 Q4 營收季增 1-3% 續創高 明年 Q1 再成長

ASIC 廠智原 (3035-TW) 昨 (25) 日召開法說會，總經理王國雍表示，儘管現階段景氣持續波動，不過，第四季在 NRE(委託設計) 業績成長帶動下，營收估季增 1-3%，續創新高，且明年第一季營收還會再優於今年第四季，整體展望樂觀。閱讀全文...