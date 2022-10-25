聯準會升升不息 花旗估全球央行明年初可望暫緩升息

高通膨壓力讓聯準會升升不息，花旗集團預估，聯準會 11 月 75 個基點、12 月升息 50 個基點，明 (2023) 年 2 月升息 25 個基點，預估明年最終利率可能落在 4.5% 到 4.75%，預期全球央行升息將在明年初暫告段落。

花旗 (台灣) 銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞指出，花旗集團全面下修 2023 年實質 GDP 成長預估值，全球實質 GDP 從 2.7% 下修至 1.7%，美國實質 GDP 也從 2.0% 下調至 0.7%，預期 2023 年企業獲利將下降約 10%。

曾慶瑞指出，儘管經濟衰退的可能性增加，花旗集團預期經濟衰退或停滯的情況並不會太嚴重，金融市場將於 2023 年見底，隨著經濟成長與企業獲利改善，2024 年可望嶄露復甦曙光。

在債券市場部分，曾慶瑞指出，美債的收益率已經高過美股殖利率，意味著債券的投資機會可能回來了，目前非投資等級債券違約率仍低，但未來 12 個月非投資等級債券的違約率將從 1.4% 上升到 5%，投資等級公司債平均收益率已超過 6%。

從歷史經驗來看，美國 10 年期公債的收益率與聯邦基準利率走勢高度相關，美國 10 年期公債收益率會比聯邦基準利率早 1 至 4 個月出現高點。

曾慶瑞表示，隨著經濟衰退風險上升，預期聯準會的緊縮政策已經見頂，若聯邦基準利率於今年底或明年初攀抵高點，今年第 4 季美國 10 年期公債收益率將出現相對高點，預期美國 10 年期公債殖利率將在 2022 年底回落至 3.6% 左右。

在股票市場部分，股息增長類股表現優於大盤，波動程度也相對較小，在經濟衰退的時候能夠發揮一定的保護作用，如製藥、網路安全、支付、液化天然氣以及電動車材料等類股。