台股破底為亞股最慘 金管會點名三大利空影響

權王台積電今 (25) 日重挫逾 4%，收最低 371 元，拖累台股重挫 190 點、破底收在 12666 點，且跌幅為亞股中最慘，金管會表示，主要是受中美晶片大戰等三大不確定變數影響，未來將視情況再採取進一步措施。

台股今天跌 1.48% 表現最慘，證期局副局長張子敏表示，台股近期主要受到一、通膨疑慮；二、主要國家加速升息；三、美中晶片政策等三大不確定因素影響，造成全球股市大幅波動，連帶影響台股表現。

張子敏表示，拉長時間與國際股市比較，今年以來至 10 月 24 日止，台股下跌 29.43%，不過，港股跌更重有 35.12%，美股那斯達克指數為 29.99%，跌勢都都比台股重；另外，深圳股市跌 28.02%、韓股跌 24.9%、上海股市跌 18.19%、日本跌 6.31%，台股跌勢仍介於國際股市之間。

張子敏表示，金管會今年以來已實施措施．包括：7 月 14 日鼓勵實施庫藏股、15 日放寬信用交易追繳差額擔保品抵繳範圍；10 月 1、12 日分階段調降每日借券數量及調高最低融券保證金成數；到 10 月 21 再宣布個股跌幅 3.5% 隔日平盤下禁止放空令。

截至昨日為止，最新外資借券賣出占交易量比率為 2.44%，擔保維持率為 161.42%。依照最新禁空令規定，今日跌幅逾 3.5% 的上市櫃公司股票共有 93 檔，包括上市 47 檔及上櫃 46 檔。

面對台股破底重挫，金管會是否會祭出全面近空令，張子敏表示，為維持證券市場的秩序及穩定，保障投資人權益，將持續關注國際政經情勢變化，及台股交易市場狀況，會適時採取相關措施。