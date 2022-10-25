〈長榮航拓歐洲航點〉米蘭首航座無虛席 董座：目標「班班滿載」

長榮航 (2618-TW) 今 (25) 日在桃園機場舉行台北 - 米蘭首航首航儀式，董事長林寶水指出，首航來回班次全滿座，目前每周飛航兩班，後續會大力推廣，目標「班班滿載」。

林寶水表示，台北 - 米蘭航線為公司解封後開闢的第一條新航線，象徵航空市場已邁入復甦階段，義大利為台灣對歐雙邊貿易第三大國，雙方有互惠快速通關政策，直飛航線開通後，預期雙方交流將更熱絡。

長榮航此次直飛米蘭，是睽違 25 年後再度拓點歐洲，以 777-300ER 客機執飛，提供皇璽桂冠艙 39 席、豪華經濟艙 56 席、經濟艙 258 席共 353 席座位數，乘客全滿。

林寶水表示，長榮航疫後致力於歐洲航線完整布局，除了在西歐飛航法國巴黎、荷蘭阿姆斯特丹及英國倫敦三個樞紐機場外，在東歐也飛航奧地利維也納，繼今日開航義大利米蘭後，更將飛航網絡擴展至南歐。

另外，長榮航 11 月 3 日也將開航德國慕尼黑，屆時歐洲將共有 6 個航點，林寶水認為，將構成很好的網絡，增加旅客、商務人士方便性，長榮航也成為台灣飛航歐洲最多航點的航空公司。

交通部長王國材受邀出席首航儀式，他也看好，近期航空市況復甦，業者積極加開航班，配合桃園第三航廈北行廳自 2024 年逐步啟用，屆時國內航空業可望回到疫情前的榮景，2025 更可望超越 2024 年。