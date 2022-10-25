〈旺宏法說〉Q4減產20-25% 看好明年NOR價格仍將持穩

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (25) 日召開法說，董事長吳敏求表示，受到需求下滑影響，第四季整體產能將減產 20-25%、影響毛利率，減產會延續到何時，得觀察後續經濟景氣狀況，不過，他也強調，目前看來明年 NOR Flash 價格也將持穩。

從各產品線來看，吳敏求指出，下半年為傳統 ROM 需求旺季，第四季表現應該還是不錯；NOR Flash 近幾季需求下滑，但高品質客戶今年初到年底都有一定的量，醫療、車用等需求也穩定，整體而言，高密度需求維持、中密度增加、低密度則下滑，平均 ASP 持穩，有助推升全年獲利表現。

吳敏求認為，減產會延續到何時，得觀察後續經濟景氣狀況，預計 11 月召集全球銷售業務負責人，了解各區域銷售情況，但其實今年歐美日等地業績都成長，僅中國受到最大影響。

展望明年，吳敏求說，ROM 業績估與今年相近，NOR Flash 有機會成長，但明年整體營運成長性，還得觀察全球經濟局勢，將持續朝高密度應用領域布局。

至於美國政府對中國加大晶片管制措施，是否會對旺宏造成影響，對此，吳敏求說，中國廠商不是競爭對手，公司中低容量產品終端市場都是車用，且最近兩季價格策略非常成功，對旺宏沒有影響。

吳敏求直言，美國禁令是針對中國，中國廠商 NOR Flash 產出若減少，旺宏需求就會增加，但若其產出未減少，因應用面與旺宏有市場區隔，對旺宏來說也沒有差別。