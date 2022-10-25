台積電魏哲家罕見發內部信 鼓勵員工多休假

半導體產業進入庫存調整期，景氣颳起寒風，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 總裁魏哲家昨 (24) 日下午也罕見發出員工信，鼓勵員工多休假、陪家人出去玩，但不包括將量產的 3 奈米及以下研發製程相關人員。

對此台積電回應，總裁在內部溝通時提到，因疫情而加速數位轉型及市場 5G 及 AI 等需求，帶動業務增長，感謝同仁過去 3 年辛勞，目前因生活逐漸正常化，鼓勵同仁多與家人相處，休假充電後再繼續努力。

台積電強調，世界電子化趨勢不會改變，公司最重要的是領先技術、卓越製造及客戶信任，勉勵同仁不要自滿，繼續與世界一起成長。

魏哲家在內部信中指出，公司第三季業績再破紀錄，營收、毛利、稅後純益皆再創新高，展望明年將持續成長；因疫情關係，半導體科技業躬逢其盛，迎來電子業獲利高峰，同仁們這 3 年來辛苦了。

魏哲家說，隨著疫情要結束，市場對遠端、科技產品需求減少，全球消費性電子正進行庫存去化，也顯示半導體逐漸進入從高峰期回歸正常階段，公司鼓勵同仁們趁這期間多休息、陪家人出去玩。

台積電法說會時就透露，受手機、PC 等部分客戶需求轉弱影響，第四季 7、6 奈米製程投片遞延，影響產能利用率、將不再處於過去 3 年的高點，預估影響會持續到明年上半年，但這僅是景氣循環的週期性因素，並非結構性需求改變，仍預估明年下半年 7 奈米家族需求會再回升。