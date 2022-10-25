〈貴金屬盤後〉受美元和美債殖利率升勢打壓 黃金收黑

黃金期貨周一 (24 日) 收黑，再次遭美元和美債殖利率的升勢打擊，對聯準會 (Fed) 再次激進升息的預期心理，使投資人選擇在場邊觀望。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 2.20 美元或 0.1%，報每盎司 1654.10 美元。黃金期貨上周五上漲 1.5%，周線攀升約 0.5%。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 說，黃金雖然上周周線上漲，但本周一開始的漲勢並不穩固，氣氛略偏空頭。他說：「影響黃金最大問題在於，Fed 到底會不會放慢升息的步調。」

市場預期 Fed 將在 11 月再次升息 3 碼 (75 個基點)，帶動美元升值，並打壓黃金價格。黃金以美元計價，美元攀升代表海外投資人買進的成本更高，因而不利價格。

ICE 美元指數 (DXY) 周一上漲 0.2%，10 年期美債殖利率徘徊在近期的高點。

OANDA 資深分析師 Edward Moya 說：「市場還在觀望模式... 看 Fed 是否暗示看到經濟疲弱的跡象... 這對金價構成短期支撐。但通膨仍舊是難以馴服的猛獸，Fed 在發出政策轉向的訊號之前，會慢慢等待。」

美國周一公布 10 月綜合採購經理人指數 (PMI) 連四個月下滑 47.3、跌破榮枯線，顯示高通膨和升息正在讓景氣降溫。

Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 說，自 Covid-19 疫情爆發以來，金價和美國 10 年期公債殖利率就呈現反向的關係，這種關聯將延續到 2023 年。

他預測，美債殖利率將在接下來到明年 2 月情人節之間築起長期頂部，因此黃金可能已經觸底、或是在接近觸底的階段，而且比起美元最近的升勢，金價跌幅已經沒那麼重，這也有利於 2023 年的金價展望。

Sevens Report Research 分析師認為，黃金目前趨勢仍向下，但只要看到 Fed 不再更鷹派，金價展望就會脫離空頭，就算沒有轉向多頭，至少也會變得比較中性。

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