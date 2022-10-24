投資人等待最新PMI數據 美債殖利率小跌

由於市場等待 10 月製造業和服務業採購經理人指數 (PMI) 數據的發布，美國國債殖利率周一 (24 日) 小幅下跌。

美東時間清晨 6:40，10 年期國債殖利率後下跌 3.7 個基點至 4.175%。上周五 (21 日) 殖利率一度觸及 14 年高點 4.337%。

對政策最敏感的 2 年期國債殖利率下跌 1.6 個基點至 4.475%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

《華爾街日報》周五報導，部分 Fed 官員對升息步伐感到擔憂。報導發布後，2 年期和 10 年期美國國債殖利率在分別觸及 2007 年和 2008 年來新高後下跌。

市場一直擔心 Fed 過快升息，因為擔心這種作法可能會將美國經濟拖入衰退。

因此，投資人將密切關注周一發布的 10 月製造業和服務業 PMI 數據。 PMI 數據反映一個經濟體是在擴張還是在收縮，以及擴張幅度。

9 月的服務業 PMI 放緩，而製造業 PMI 成長。

交易員也在關注財報和財測，以評估企業是否預期經濟放緩。包括蘋果 (AAPL-US)、Alphabet (GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 在內的科技巨頭將於本周發布第 3 季財報。