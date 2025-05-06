〈永豐金法說〉黃蔭基：川普交易變成「海湖交易」 台股可能拉回打第二隻腳

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-06 20:08

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台股近月劇烈震盪嚇壞投資人，永豐金 (2890-TW) 首席經濟學家黃蔭基今 (6) 日表示，川普交易突然變成「海湖交易」，現在很多都是政治學問題，大盤今年高低點相差 6600 點，顯然高低點都已出現，預估接下來還有機會再拉回打第二隻腳，下探 18600 點，新台幣兌美元匯率方面，他認為，30.7 元是關鍵換匯價位，不論是美元或日元，現在就是換匯最佳時機，若想等到「2 字頭」，建議民眾可採分批換匯。

黃蔭基說明，台積電股價從 1435 元下修到 1050 元，下修 385 元，由於台積電下跌 1 元相當於影響台股約 8 點，因此，台股從先前高點 26800 減去 3200 點，最新高點預測修正為 23600 點。

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黃蔭基認為，台股今年還會再拉回打第二隻腳，預估區間約在 18000-19000 點，不過，17300 點最低點應該不會再來一次，建議投資人如果下探至 18600 點，將是適合進場的點位。他強調，台灣經濟沒有衰退，台股應不至於往十年線 13000 點走。

談及近日新台幣兌美元匯率波動劇烈，黃蔭基指出，回顧 2020 年底之際，新台幣兌美元匯率一路走升挑戰 28 元，當時他也預測美元指數持續下探，預測新台幣匯率將從國宅變豪宅，現今亦是如此看待。

黃蔭基表示，從彭淮南時代到楊金龍時代，他個人觀察，新台幣兌美元 30.7 元就是關鍵分水嶺，以自身經驗來說，他都只在 30.7 元以內換匯，如同好公司買在低點，每個人永遠都想換匯在最好的時間點，就目前價位來看，「現在買美金是最好的時候」，部分民眾有繳納美元保單保費的需求，也都可考慮進場換匯了。

此外，日元現鈔賣出價跌到 0.20 字頭也相當低了，未來若要前往日本旅遊的民眾，也可以先行換匯。

黃蔭基強調，台灣今年經濟並未看到任何衰退證據，全年 GDP 成長預估落在 2.3%-2.9%，上半年會優於下半年，不過，如今的匯率走勢，並不是單純的貿易順差、逆差問題，或是經濟成長表現來決定匯率強弱，而是加入了政治面因素。