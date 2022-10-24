中國電動車業者小鵬汽車發表先進半自動駕駛輔助系統 挑戰特斯拉

中國電動車製造商小鵬汽車 (XPEV-US) 周一 (24 日) 發表其最先進的半自動駕駛系統，希望在日益激烈的競爭中提高對其汽車的吸引力。

小鵬汽車推出 XNGP，這是其最新的高級駕駛輔助系統 (ADAS)。該軟體讓汽車能夠自動執行一些駕駛功能，但需要駕駛員專注把握方向盤。

XNGP 取代小鵬之前的 Xpilot ADAS 系統。該公司表示，XNGP 將於今年稍後在中國某些城市推出，並將與頂級運動型多功能車 G9 Max 一起提供。XNGP 是小鵬迄今為止最先進的 ADAS。

XNGP 的功能將在未來 2 年內推出。導航系統 City NGP 則將從今年開始一直到 2023 年上半年在中國某些城市推出。City NGP 允許汽車半自主地在複雜的城市環境中導航，具有車道切換等功能。

明年下半年，小鵬汽車將規畫發布超車、停車等功能。

小鵬汽車的目標是在 2024 年為中國所有主要城市提供半自動駕駛功能。

小鵬汽車在新聞稿中表示，XNGP 是「實現全自動駕駛之前的最後一步」。

XNGP 也是小鵬對特斯拉 (TSLA-US) Autopilot 的回應。

該公司股價今年來已下跌 83%。小鵬汽車今年第 2 季虧損超出預期，其第 3 季汽車交車量令市場失望。

由於原材料成本上漲，該公司今年被迫提高部分汽車售價。今年中國與新冠病毒相關的封鎖對經濟造成壓力，也抑制了消費者情緒。

小鵬汽車還面臨來自巴菲特支持的比亞迪和美國巨頭特斯拉等老牌企業，以及蔚來汽車 (NIO-US) 和理想汽車 (LI-US) 等中國新創企業的日益激烈的競爭。

小鵬汽車一直希望將自己定位為一家專注於技術的電動車公司，經常談論其半自動駕駛系統以及對機器人和飛行汽車的投資。