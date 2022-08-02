小鵬汽車攜阿里巴巴開發自駕技術 力拚特斯拉、比亞迪

中國電商巨擘阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 旗下的阿里雲與中國電動車新創公司小鵬汽車周二（2 日）表示，兩家公司將攜手建立自駕運算中心「扶搖」，用於小鵬的自動駕駛模型訓練。此舉透露出該公司在激烈的中國電動車市場取得領先地位的雄心壯志，並試圖挑戰美國電動車龍頭特斯拉與「股神」巴菲特支持的比亞迪。

「扶搖」運算中心將坐落內蒙古烏蘭察布，算力可達 600PFLOPS（每秒浮點運算 60 億億次）是中國最大的自動駕駛智算中心，可將自動駕駛模型訓練提速近 170 倍。小鵬汽車表示，新的運算中心將把其核心的自駕模型訓練時間從 7 天縮短到 1 小時以內。

阿里巴巴是小鵬汽車的投資人之一，在其核心電商業務放緩的背景下，該公司一直試圖強化雲端運算部門，此舉也凸顯出阿里巴巴正試圖進入快速成長的電動車領域。

中國科技公司跨足電動車領域已成為趨勢，除阿里巴巴外，騰訊也將自己定位為外國汽車製造商進入中國市場後的首選科技公司，以便提供種與汽車技術相關服務。

對小鵬汽車而言，此舉透露出該公司在激烈的中國電動車市場取得領先地位的雄心壯志，並試圖挑戰美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 與「股神」巴菲特支持的比亞迪 (002594-CN)。包括蔚來汽車 (NIO-US)、理想汽車 (LI-US) 在內的中國電動車製造商皆以實現自駕技術為成功挑戰業界龍頭的路徑。

小鵬汽車已在自家部分型號電動車上配有名為「XPILOT」的先進駕駛輔助系統（ADAS），讓駕駛能使用一些自駕功能，例如自動變換車道。

至於中國政府立場方面，當局監管機關一直相當鼓勵自駕技術，該國多個城市已允許無人駕駛汽車公司測試，甚至推出機器人計程車（robotaxi）服務。

截稿前，小鵬汽車 (XPEV-US) 美股 ADR 早盤下跌 2.21%，每股暫報 23.93 美元。