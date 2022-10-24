油田服務商巨頭Schlumberger更名為SLB 向低碳未來邁進

全球最大的油田服務提供商斯倫貝謝 (Schlumberger)(SLB-US) 周一 (24 日) 表示，正以全新的名稱、配色和標誌重新命名，以凸顯其對低碳未來的雄心壯志。

這家擁有近 100 年歷史的公司創立時以其創始家族的名字命名，現已成為鑽井和地下分析等油田服務和設備領域的巨頭。但它已經擺脫了舊產品線，並將自我重塑為數位服務提供商和潔淨能源的支持者。

CEO 李普奇 (Olivier Le Peuch) 表示，品牌重塑並不是從化石燃料轉向，但卻是對重新命名的 SLB 如何運用其技能來發展低碳業務的一種認可，其中許多業務都從美國《降低通膨法案》中獲得財政支持。

在業界被稱為「大藍」(big blue) 的 SLB 採用淺藍色和彎鈎標誌，反映出李普奇所說的二氧化碳減排曲線。

他說，「我信我們有機會在特定市場和特定領域為潔淨能源創新和擴展解決方案。」並指出更名後的 SLB 可以利用其在地下分析等領域的能力來支持新興技術，如碳捕獲和封存。

該公司 2020 年成立了一個新能源業務部門，以探索低碳和碳中和技術，並於去年設定了企業淨零目標，其中包括範圍 3 排放，或客戶使用其產品產生的排放。

它的許多石油生產客戶也開始採用氫和其他再生燃料，以及減少溫室氣體排放的低碳生產技術。