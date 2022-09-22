小鵬汽車稱實現電池供應多元化 寧德時代不再是最大供應商

中國電動車製造商小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地周三（21 日）表示，公司已經實現電池供應商的多元化，不再將電池巨擘寧德時代（CATL）(300750-CN) 作為主要供應商。

小鵬汽車 (9868-HK) 公開表示這消息，反映出中國電動車製造商正開始尋找替代供應商，盼能更好的控制成本，此前寧德時代在今年提高車用電池價格。

根據中國諮詢公司高工鋰電（Gaogong Industry Institute）數據，就 2021 年的電池安裝量而言，小鵬汽車是寧德時代的第三大客戶，僅次於特斯拉 (TSLA-US) 和蔚來汽車 (NIO-US)。

顧宏地周三在小鵬汽車 G9 旗艦運動型多用途車（SUV）發表會空檔接受線上採訪時表示，小鵬汽車目前除使用寧德時代的電池外，還採用幾家電池製造商的產品。

雖然顧宏地在採訪中並未透露分散投資的原因，但他表示小鵬汽車選擇與規模較小的中國電動車電池製造商 Sunwoda() 合作，替 G9 SUV 開發一款快速充電電池，讓 G9 能在 15 分鐘內充滿 80% 的電量。

他也說，小鵬汽車已經實現電池供應商安排的多元化，寧德時代不再是其最大的電池供應商，並點出正在合作的電池供應商如億緯鋰能（EVE）、中創新航（CALB）。寧德時代對此並未立即回應置評請求。

儘管如此，根據中國汽車動力電池產業創新聯盟（China Automotive Battery Innovation Alliance）數據，寧德時代仍以 47.45% 的市場占比遙遙領先其他競爭對手，而中創新航排名第三、億緯鋰能排名第五，後者兩家公司在今年前 8 月中國市場的電池供應占比分別為 7% 與 2.5%。

截稿前，小鵬汽車 (XPEV-US) 盤中股價下跌 10.48%，每股暫報 14.26 美元。