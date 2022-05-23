〈財報〉小鵬汽車受供應鏈影響 首季虧損擴大

中國電動車製造商小鵬 (9868-HK)(XPEV-US) 周一（23 日）美股開盤前公布 2022 會計年度第一季財報，儘管營收與汽車交付量成長逾倍，但受到供應鏈混亂與原物量成本上漲擠壓利潤，虧損高於市場預期，且第二季財測也不佳。

小鵬汽車美股 ADR 受財報利空消息影響一度下跌近 5%，不過截稿前跌幅收窄至 0.99%，每股暫報 23.04 美元。

小鵬汽車第一季營收年增 152.6% 至人民幣 74.54 億元（單位下同），汽車交付量成長 159% 至 36,541 輛，且毛利率成長達 12.2%，不過第一季淨損為 17 億元，遠高於市場預估的 15.2 億元，按公認會計原則稀釋後 ADR 每股虧 2 元（0.32 美元）、非公認會計原則計算下 ADR 每股虧 1.8 元（0.28 美元）。

雖然小鵬汽車上季營收與汽車交付成長出色，但受到上海疫情封鎖與中國供應鏈混亂打擊，4 月份交付量較 3 月下滑 42% 僅 9,002 輛。此外還受到原物料與車用電池成本飆升影響，使小鵬汽車加入其他電動車製造商的漲價行列。

展望未來，小鵬汽車預估第二季電動車交付量在 3.1 萬至 3.4 萬輛之間，營收最高可達 75 億元，不過後者低於分析師預估的 83 億元。

小鵬汽車為與競爭對手產品有所區別，在其自駕技術上投入大量資金，近期獲得 75 億元的信貸額度，為其擴張提供資金。

小鵬汽車美國 ADR 今年迄今已下跌 54%，為在美上市的三家中國電動車製造商表現最差，其中蔚來汽車下跌 48%、理想汽車下跌 25%，三家電動車製造商都受到電動車新創公司拋售潮影響，此外還有從美國下市疑慮。

截稿前，蔚來汽車 (NIO-US)ADR 略跌 0.18%，每股暫報 16.41 美元；理想汽車 ADR(LI-US) 下跌 1.54%，每股暫報 23.63 美元。