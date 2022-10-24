日本疑似再次進場干預 日元一度強升後轉弱

日元匯率周一 (24 日) 在東京交易時段走弱，有跡象顯示，日本疑似在兩個交易日內第二次干預日元，但在放鬆介入後，未能守住漲幅。

日元匯率周一早盤走勢拉鋸，兌美元一度飆升至 1 美元兌 145.56 日元，隨後回落至 149 附近。日元兌美元匯率上周五創下 2020 年 3 月以來最大單日漲幅，有報導稱，日本官員再次入市干預以支撐日元。

澳洲國民銀行駐雪梨外匯策略主管 Ray Attril 認為，日本央行明顯正在干預，否則美元兌日元不會是這種走勢。

匯率的劇烈波動表明，在日元走弱之際，日本當局正與加劇日元貶弱勢的交易員展開對抗。日本央行本周晚些時候將召開會議，其決定可能成為日元走勢的又一個關鍵催化劑。

日本財務大臣鈴木俊一周一在日元匯率飆升前表示，日本正在與投機者進行艱難對峙，不會容忍過度的匯率波動。他後來堅稱，日本央行應該就政策作出自己的決定。他拒絕證實日本上周是否再次入市。

日本財務省負責外匯事務的最高官員神田真人，也拒絕證實日本是否曾經入市，這一立場帶來了市場不確定性和擔憂因素。

神田真人說：「我之前就說過，我們每天 24 小時都會對過度波動採取適當措施，一年 365 天，一周 7 天。我們會一直堅持下去。」

高盛分析師表示，干預有助於日本央行限制日元貶值，並使其有時間實施超低利率政策，這一措施與全球緊縮浪潮背道而馳，並擴大了美國和日本的利率差距。

高盛指出，自第一次干預行動以來，日元對美國利率的貝塔係數已經下降，雖然從中期來看，干預並不理想且不可持續，但這樣的政策可能會持續一段時間。

美元指數周一盤中上漲 0.063% 至 111.87，歐元下跌 0.02%，至 0.9858 美元。