亞太貨幣普遍下跌 日元續創32年新低

美債殖利率觸及新高，幫助美元維持高位，日元周四 (20 日) 觸及 32 年新低，市場對任何干預跡象保持高度警惕。

美元飆升也讓中國離岸人民幣貶至歷史新低，此後因媒體報導可能放鬆境外隔離政策，讓跌幅縮減，澳元及紐西蘭元持續下挫。

美元指數在隔夜上漲近 1% 後，周四維持在 113.07 附近。

澳洲國民銀行外匯策略主管 Ray Attrill 表示，目前仍無法忽視美元，很難相信美元已經到達本周期的峰值。

日元兌美元觸及 149.96，是 1990 年 8 月以來的最低點。截至周三收盤，日元兌美元已經連續 11 個交易日下跌，並且連續 6 個交易日創下 32 年新低。

Attrill 認為，如果不是潛在的干預威脅，美元兌日元交易可能已經突破 150 上方。

基準美國 10 年期公債殖利率升至 4.154%，為 2008 年年中以來最高，而兩年期公債殖利率也觸及 4.582% 的 15 年高位。

與此同時，紐西蘭元下跌 0.87% 至 0.5627 美元，從本周早些時候的短暫反彈中回落。本周紐西蘭公布更高的通膨數據後，人們押注央行將更激進地升息。

澳元下跌 0.58% 至 0.6234 美元，周四的數據顯示，周四的官方數據顯示，澳洲 9 月份新增就業人數遠低於預期及前值。

澳洲聯邦銀行資深外匯策略師 Joseph Capurso 下調對澳元的預測，他表示，美元走強和中國經濟疲軟將推動澳元下挫，在一段時間內可能跌破 0.6000。