日元兌美元跌破150 創1990年8月來新低

日元兌美元跌破 150 關鍵心理水平大關，達 1990 年 8 月以來的最低水平。

日本央行為期兩天的會議定於下周舉行。政策制訂者已經排除了升息的可能性，以防止貨幣進一步走弱。

日本 10 年期國債殖利率周四 (20 日) 也突破了日本央行誓言捍衛的 0.25% 上限，最高來到 0.252%。20 年期國債殖利率也升至 2015 年 9 月以來的最高水平。

日本央行周四還宣布緊急購債行動。宣布將購買價值 1000 億日元、期限為 10-20 年的日本政府債券和另一批價值 1000 億日元、期限 5-10 年的政府債券。

作為經濟刺激方案的一部分，日本央行一再誓言要以固定利率無限量購買債券，以將 10 年期政府債券殖利率限制在 0.25%。

《路透》周四報導，日本財務大臣鈴木俊一表示，政府將「採取適當措施應對過度波動」。他說，「近期日元快速單向下跌是不受歡迎的。我們絕對不能容忍由投機交易驅動的過度波動。」

至於日元兌美元匯率達到 150 是否會令人擔憂，澳新銀行首席經濟學家葉曾加 (Richard Yetsenga) 表示「並不那麼擔心」，「我認為我們還沒有達到破壞貨幣穩定的領域。」

他說，「對此有很多情緒化的評論，但它真的造成什麼問題嗎？」

在日本央行上月最新決定維持低利率以支持該國疲軟的經濟後，官員們證實進行了干預以支持該貨幣防止進一步走軟。一度將日元兌美元匯率短暫推高至 142。盤中最高點和最低點之間的價差也達到 2016 年以來的最大水平。

1990 年 4 月，日元兌美元匯率約為 159.8，最近一次突破 160 是在 1986 年 12 月。