新街研究：晶片設備股跌深 這2檔逢低買進時機到了

對晶片設備股來說，今年糟糕透了，但物極必反， New Street Research 數據顯示，晶片產業價格已經跌至足以提供具吸引力買點的水準。

分析師 Pierre Ferragu 周五 (21 日) 調升應用材料 (AMAT-US) 和 ASML (ASML-US) 股票評級，自「中立」調升至「優於市場表現」，稱這兩家半導體製造設備廠已經接近底部。

他對應用材料設定 115 美元目標價，而 ASML 目標價則為 770 歐元 (以周五匯率約 758 美元)。他寫道：「我們處於有信心推薦買進該產業的時間點。」

應用材料周五大漲 3.76 美元或 4.78%，收每股 82.42 美元；ASML 的美國存託憑證 (ADR) 大漲 24.96 美元或 5.71%，收每股 462.23 美元。這兩檔今年迄今均跌逾 40%。

該分析師指出， 科林 (Lam Research) (LCRX-US) 本周稍早估計明年晶圓製造設備全產業營收可能下降 20% 以上，挫傷華爾街預期。他預料這些公司可能會再次下調財務預測，但其股價可能會在最終下修前反彈。

「從這時點來看，若股價本益比改善也不會令人訝異，我們預計在 2023 年底之前就已實現獲利谷底。」

Ferragu 樂觀認為，一些長期有利半導體的因素最終將為該行業帶來另一波成長潮，諸如 5G、人工智慧 (AI) 和高性能運算 (HPC) 等。